Порой нам бывает трудно решиться на покупку, не хватает какого-то «намека от Вселенной». Так пусть данный пост станет для вас заветным знаком: пришло время долгожданных покупок.



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Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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