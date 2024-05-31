Чудесная новость для всех влюбленных в рукоделие! Весь июнь акция «Счастливый час». С 1 июня по 30 июня ежедневно с 14:00 до 15:00 магазины «Я Сама» дарят вам скидку 15% на весь ассортимент (кроме техники)*.
Порой нам бывает трудно решиться на покупку, не хватает какого-то «намека от Вселенной». Так пусть данный пост станет для вас заветным знаком: пришло время долгожданных покупок.
Не упустите возможность порадовать себя приятными подарками, приобрести то, о чем давно мечтали. В магазинах «Я Сама» представлены исключительно оригинальные товары ведущих мировых марок: KnitPro, Schachenmayr, Tulip, Rowan, Lamana, Dill, YKK, Anchor, Prym, Acufactum и многое другое.
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
*Скидка не распространяются на технику и не суммируется с другими акциями и скидками.
Подробности уточняйте у консультантов