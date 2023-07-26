SURA SUSHI, как особые любители питомцев, рады объявить о начале новой акции, которая позволит каждому внести свою лепту в благотворительность.
Все довольно просто: ты заказываешь порцию «Гав» или «Мяу» паштета, а они вторую такую же порцию дарят пушистикам в приют для животных.
2 в 1: и твой хвостик вкусно сыт, и доброе дело сделано.
Успей поучаствовать — до 31.07.2023 включительно.
Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице @sura_sushi.
Давай вместе сделаем мир чуточку лучше для всех!
Искренне твои, SURA SUSHI
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