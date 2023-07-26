Все довольно просто: ты заказываешь порцию «Гав» или «Мяу» паштета, а они вторую такую же порцию дарят пушистикам в приют для животных.

2 в 1: и твой хвостик вкусно сыт, и доброе дело сделано.

Успей поучаствовать — до 31.07.2023 включительно.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице @sura_sushi.

Давай вместе сделаем мир чуточку лучше для всех!



Искренне твои, SURA SUSHI