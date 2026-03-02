С 3 по 7 марта в клинике косметологии EsteMedika проходит акция «Прикосновение весны»!
Приходи на процедуру и тяни свиток с гарантированным призом:
- Сладкие подарки
- Скидки на процедуры
Каждый свиток хранит в себе приятный сюрприз. Какой достанется тебе? Это дело случая, но результат гарантирован — ты уйдешь от нас не только красивой, но и с подарком!
Что стоит сделать в клинике этой весной?
Обратите внимание на популярные процедуры для сезонного обновления:
Биоревитализация — спасение от сухости после зимы.
Контурная пластика — идеальные формы лица и губ.
Мезотерапия кожи головы — для роста и укрепления волос после зимы.
Микроигольчатый RF-лифтинг — подтяжка и омоложение на клеточном уровне.
Уходовые процедуры — экспресс-подготовка к празднику.
Записывайтесь прямо сейчас по телефону 8 (985) 353-0-353 или на сайте. Количество мест ограничено, успейте поймать свою удачу за хвост!
Где нас найти? Зеленоград, корпус 353. Входите смело — за сиянием и подарками.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.