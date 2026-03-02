Что стоит сделать в клинике этой весной?

Обратите внимание на популярные процедуры для сезонного обновления:

Биоревитализация — спасение от сухости после зимы.

Контурная пластика — идеальные формы лица и губ.

Мезотерапия кожи головы — для роста и укрепления волос после зимы.

М икроигольчатый RF - лифтинг — подтяжка и омоложение на клеточном уровне.

Уходовые процедуры — экспресс-подготовка к празднику.

Записывайтесь прямо сейчас по телефону 8 (985) 353-0-353 или на сайте. Количество мест ограничено, успейте поймать свою удачу за хвост!

Где нас найти? Зеленоград, корпус 353. Входите смело — за сиянием и подарками.

ВКонтакте | Телеграм







ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.