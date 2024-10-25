«Мэджик» — салон красоты с широким спектром услуг: профессиональное окрашивание, стрижки, маникюр/педикюр, моментальный загар… И даже уютная, жаркая сауна!
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Адрес: Зеленоград, корпус 426А, стр. 3
Контакты: 8-910-434-00-01
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