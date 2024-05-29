Смотрите, что нашлось! Скидка -15% на твердый переплет или брошюровку в «Копирке». Для всех дипломщиков идет розыгрыш iPhone 15.
Потрясающий старт в лето с новым гаджетом.
Что нужно для участия?
- Сделать брошюровку или твердый переплет диплома (адреса точек в Зеленограде указаны ниже)
- Сделать репост конкурса и не удалять его до 30.06.24 со своей страницы
- Написать комментарий «Хочу айфон! Делаю репост!» под текущим постом и здесь.
Становитесь участником крутого конкурса!
Салоны «Копирка»
Зеленоград, Новокрюковская, 10 (ТЦ «Атлас», этаж 2)
- Режим работы: 9:00-21:00
- WhatsApp: +7-926-099-46-06
- Telegram: +7-926-099-46-06 / @kopirka361
- Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 361)
- Почта: 361@kopirka.ru
Зеленоград, корпус 1550 (ТЦ «Грин», цокольный этаж)
- Режим работы: 10:00-22:00
- WhatsApp: +7-925-000-46-06
- Telegram: +7-925-000-46-06 / @kopirka290
- Для звонков: 8-495-660-36-06 (доб. 290)
- Почта: 290@kopirka.ru
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