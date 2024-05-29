Смотрите, что нашлось! Скидка -15% на твердый переплет или брошюровку в «Копирке». Для всех дипломщиков идет розыгрыш iPhone 15.

Потрясающий старт в лето с новым гаджетом.

Что нужно для участия?

Сделать брошюровку или твердый переплет диплома (адреса точек в Зеленограде указаны ниже) Сделать репост конкурса и не удалять его до 30.06.24 со своей страницы Написать комментарий «Хочу айфон! Делаю репост!» под текущим постом и здесь.

Становитесь участником крутого конкурса!