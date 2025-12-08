До Нового года осталось совсем немного, и Центр Косметологии «Квезаль» понимает важность безупречного внешнего вида в этот период. Весь декабрь в центре доступны эксклюзивные протоколы красоты по специальным праздничным ценам.
Программы помогают устранить тусклость, усталость и стресс, способствуя созданию идеального образа. Каждый протокол разработан для достижения наилучшего результата к новогодней ночи.
Специальные предложения декабря включают:
- Комбо «Сияние»: Чистка лица + плазмотерапия + пилинг Peach Peel — 9 000?
- Комбо «Экспресс»: Чистка лица + пилинг Peach Peel — 5 000?
- Комбо «Молодильное яблочко»: Чистка лица + Novacutan + пилинг Peach Peel — 21 000? ИЛИ Чистка лица + Atlantis Lift + пилинг Peach Peel — 19 000?
- Массаж лица + пилинг Peach Peel — 4 500?
- Массаж лица + LED-терапия — 3 000?
- Лазерная блефаропластика (CO2 шлифовка век) — 12 000?
- Фотоомоложение + Plinest — 21 000?
Кроме того, доступны скидки:
- 10% на биоревитализацию
- 10% на аппаратную косметологию
- 10% на контурную пластику и ботулинотерапию каждый ВТ и ЧТ
Для обеспечения неотразимого образа в Новый год рекомендуется заранее записаться на процедуры преображения.
Запись по телефону 8-906-032-04-23
Зеленоград, Георгиевский проспект 33А, корпус 2, Центр Косметологии «Квезаль» — https://yandex.ru/maps/-/CLvQV8kg
https://kvezal-centre.ru
Лицензия № ЛО-77-01-020421
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
