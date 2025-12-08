Акции декабря: протоколы красоты и скидки на процедуры в центре «Квезаль» 08.12.2025 Реклама ООО ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ «КВЕЗАЛЬ» ИНН:7735187566 erid:2VtzqxdbE1P

До Нового года осталось совсем немного, и Центр Косметологии «Квезаль» понимает важность безупречного внешнего вида в этот период. Весь декабрь в центре доступны эксклюзивные протоколы красоты по специальным праздничным ценам.

Программы помогают устранить тусклость, усталость и стресс, способствуя созданию идеального образа. Каждый протокол разработан для достижения наилучшего результата к новогодней ночи.

Специальные предложения декабря включают:

  • Комбо «Сияние»: Чистка лица + плазмотерапия + пилинг Peach Peel — 9 000?
  • Комбо «Экспресс»: Чистка лица + пилинг Peach Peel — 5 000?
  • Комбо «Молодильное яблочко»: Чистка лица + Novacutan + пилинг Peach Peel — 21 000? ИЛИ Чистка лица + Atlantis Lift + пилинг Peach Peel — 19 000?
  • Массаж лица + пилинг Peach Peel — 4 500?
  • Массаж лица + LED-терапия — 3 000?
  • Лазерная блефаропластика (CO2 шлифовка век) — 12 000?
  • Фотоомоложение + Plinest — 21 000?



Кроме того, доступны скидки:

  • 10% на биоревитализацию
  • 10% на аппаратную косметологию
  • 10% на контурную пластику и ботулинотерапию каждый ВТ и ЧТ

    Для обеспечения неотразимого образа в Новый год рекомендуется заранее записаться на процедуры преображения.

Запись по телефону 8-906-032-04-23

Зеленоград, Георгиевский проспект 33А, корпус 2, Центр Косметологии «Квезаль» — https://yandex.ru/maps/-/CLvQV8kg

https://kvezal-centre.ru

Лицензия № ЛО-77-01-020421

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
