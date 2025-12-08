До Нового года осталось совсем немного, и Центр Косметологии «Квезаль» понимает важность безупречного внешнего вида в этот период. Весь декабрь в центре доступны эксклюзивные протоколы красоты по специальным праздничным ценам.



Программы помогают устранить тусклость, усталость и стресс, способствуя созданию идеального образа. Каждый протокол разработан для достижения наилучшего результата к новогодней ночи.



Специальные предложения декабря включают:





Комбо «Сияние»: Чистка лица + плазмотерапия + пилинг Peach Peel — 9 000?

Комбо «Экспресс»: Чистка лица + пилинг Peach Peel — 5 000?

Комбо «Молодильное яблочко»: Чистка лица + Novacutan + пилинг Peach Peel — 21 000? ИЛИ Чистка лица + Atlantis Lift + пилинг Peach Peel — 19 000?

Массаж лица + пилинг Peach Peel — 4 500?

Массаж лица + LED-терапия — 3 000?

Лазерная блефаропластика (CO2 шлифовка век) — 12 000?

Фотоомоложение + Plinest — 21 000?





Кроме того, доступны скидки:



