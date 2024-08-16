Если вы хотите, чтобы в будущем ваш ребёнок легче адаптировался к школьной среде и чувствовал себя уверенно, запишите его на направления:
- раннее развитие (2-4 года)
- подготовка к школе (4-6 лет)
- учись учиться (6 лет)
- английский язык (с 6 лет до 9 класса).
Академии важно показать ребёнку, что мир знаний интересный и увлекательный. Организовать комфортные условия для гармоничного и всестороннего развития личности.
Здесь уделяют особое внимание факторам:
- малочисленные группы (до 7 человек)
- игровой формат занятий и частая смена деятельности
- индивидуальный подход
- комплексный подход (учитывают все потребности ребёнка и развивают не только ум, но и социальные навыки)
- уникальная программа.
Давайте учиться с интересом.
Количество мест ограничено.
Записывайтесь: 8-925-507-55-46
Адрес: к1634, стр. 3
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