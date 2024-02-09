получить подробную консультацию врача относительно своей проблемы

наметить чёткий план медикаментозной терапии (в случае необходимости)

узнать о способах немедикаментозной помощи организму

прояснить все интересующие вопросы касательно диагноза, лечения, восстановления, питания.

Также, совсем скоро — с 14 февраля, академия начинает проводить курс «Перезагрузка здоровья». Занятия, групповые и индивидуальные, проходят в школах и на предприятиях Зеленограда. Проводить их будут учителя академии.

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Вам сложно контролировать свои эмоции?

Мучает напряжение гиперответственности перед важным событием?

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В «Академии Здоровья» вас научат самоконтролю, быстрому управлению своими эмоциями и позитивному мышлению.Колесо перезагрузки предлагаю подключитьОрганизму дать возможностьСилы нужные включитьБудем мы стремиться к целиЧтобы в нужный день и часПерезапустить здоровьеСмог бы сам любой из насМы научимся дыханию,Мы узнаем что нам естьГде в нас «око возрождения»Для всего рецепты есть!С Уважением, ваш доктор Геннадий Наседкин.