Уникальная «Академия здоровья» под руководством доктора Наседкина приглашает на первое бесплатное занятие, где уже сейчас у вас есть замечательная возможность получить индивидуальную формулу восстановления здоровья от доктора Геннадия Наседкина.
На первом бесплатном занятии в «Академии Здоровья» вы сможете:
Колесо перезагрузки предлагаю подключить
Организму дать возможность
Силы нужные включить
Будем мы стремиться к цели
Чтобы в нужный день и час
Перезапустить здоровье
Смог бы сам любой из нас
Мы научимся дыханию,
Мы узнаем что нам есть
Где в нас «око возрождения»
Для всего рецепты есть!
С Уважением, ваш доктор Геннадий Наседкин.
- получить подробную консультацию врача относительно своей проблемы
- наметить чёткий план медикаментозной терапии (в случае необходимости)
- узнать о способах немедикаментозной помощи организму
- прояснить все интересующие вопросы касательно диагноза, лечения, восстановления, питания.
- Не можете справиться со страхами?
- Вам сложно контролировать свои эмоции?
- Мучает напряжение гиперответственности перед важным событием?
- Вы находитесь в постоянном стрессе?
Колесо перезагрузки предлагаю подключить
Организму дать возможность
Силы нужные включить
Будем мы стремиться к цели
Чтобы в нужный день и час
Перезапустить здоровье
Смог бы сам любой из нас
Мы научимся дыханию,
Мы узнаем что нам есть
Где в нас «око возрождения»
Для всего рецепты есть!
С Уважением, ваш доктор Геннадий Наседкин.
Записаться на приём к доктору Наседкину можно по телефону: 8-916-009-62-22
Гастроцентр доктора Наседкина: Зеленоград, корпус 1515
Также узнать подробности можно по номерам: 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Гастроцентр доктора Наседкина: Зеленоград, корпус 1515
Также узнать подробности можно по номерам: 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
- Сайт — estedi.obiz.ru
- Группа в вотсапе
- Канал «Дыши с Наседкиным»
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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