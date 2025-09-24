АБИТ-РосНОУ приглашает на уникальную программу профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование и психодиагностика»!
Что вы получите за 6 месяцев обучения?
• Глубокие знания в области психодиагностики
• Освоение современных методов психотерапии
• Экспертные навыки работы с разными возрастными группами
• Владение передовыми техниками консультирования
Программа включает:
• Классическую психодиагностику
• Основы эффективной психотерапии
• Возрастную специфику диагностики
• Инновационные методы работы: НЛП, МАК, арт-терапия, сказкотерапия
• Работу с особенными клиентами
Формат обучения:
• Удобное очное обучение по выходным
• Интенсивная программа 576 часов
• Практические занятия от ведущих специалистов
Специальное предложение:
Первые 10 слушателей получают скидку 20%!
Стоимость: 75 000 рублей
Старт обучения: 1 октября 2025 года
Не упустите шанс начать новую профессиональную главу в своей жизни!
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке с присвоением квалификации психолог- консультант
Обучение по воскресеньям, с 9.00 — 15.00. 2 раза в месяц.
Записывайтесь прямо сейчас!Подробности:
8-495-981-56-01;
8-925-755-93-77;
8-926-153-89-89;
Количество мест ограничено!