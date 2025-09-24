Что вы получите за 6 месяцев обучения?

• Глубокие знания в области психодиагностики

• Освоение современных методов психотерапии

• Экспертные навыки работы с разными возрастными группами

• Владение передовыми техниками консультирования



Программа включает:

• Классическую психодиагностику

• Основы эффективной психотерапии

• Возрастную специфику диагностики

• Инновационные методы работы: НЛП, МАК, арт-терапия, сказкотерапия

• Работу с особенными клиентами



Формат обучения:

• Удобное очное обучение по выходным

• Интенсивная программа 576 часов

• Практические занятия от ведущих специалистов



Специальное предложение:

Первые 10 слушателей получают скидку 20%!



Стоимость: 75 000 рублей

Старт обучения: 1 октября 2025 года



Не упустите шанс начать новую профессиональную главу в своей жизни!



По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке с присвоением квалификации психолог- консультант



Обучение по воскресеньям, с 9.00 — 15.00. 2 раза в месяц.



Записывайтесь прямо сейчас!Подробности:

8-495-981-56-01;

8-925-755-93-77;

8-926-153-89-89;



Количество мест ограничено!