Академия бизнеса и инновационных технологий открывает прием абитуриентов по совершенно новому направлению
43.02.17 «Технологии индустрии красоты».
Сегодня отрасль красоты развивается быстрее и интенсивнее, чем любая другая сфера. Это объясняет высокий спрос на профессионалов в этой области, а также рост требований к их квалификации. Они становятся неотъемлемой частью современной косметической индустрии, открывая новые горизонты для тех, кто стремится быть всегда на пике красоты и ухоженности.
Квалификация специалиста индустрии красоты, полученная в ходе обучения по специальности «Технологии индустрии красоты», предоставляет перспективы самореализации в следующих профессиях:
- визажист
- мастер-бровист
- косметолог-эстетист
- мастер маникюра и педикюра
- парикмахер.
Также обучающиеся научатся работать с аппаратной косметологией. Изучат востребованные аппаратные методики корректирующего и антивозрастного ухода за лицом и телом.
Сроки обучения:
- очная форма обучения на базе 9 классов — 2 года и 10 месяцев.
Обучение студентов происходит в стенах Академии бизнеса и инновационных технологий в городе Зеленоград.
Практику обучающиеся получают в уникальных beauty-пространствах, где представлены услуги по уходу за волосами, лицом и телом.
По окончанию обучения по программе среднего профессионального образования выпускники колледжа получают диплом государственного образца (СПО) и квалификацию: «Специалист индустрии красоты».
Приходи на дни открытых дверей, которые проходят каждый день.
Записаться на экскурсию или получить более подробную информацию можно по номерам приемной комиссии: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
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