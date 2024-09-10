Приходи на дни открытых дверей, которые проходят каждый день.

Записаться на экскурсию или получить более подробную информацию можно по номерам приемной комиссии: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77



Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

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