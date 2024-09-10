Академия бизнеса и инновационных технологий открывает прием абитуриентов по новому направлению «Технологии индустрии красоты» 10.09.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VSb5wZ1vNC

Академия бизнеса и инновационных технологий открывает прием абитуриентов по совершенно новому направлению
43.02.17 «Технологии индустрии красоты».

Сегодня отрасль красоты развивается быстрее и интенсивнее, чем любая другая сфера. Это объясняет высокий спрос на профессионалов в этой области, а также рост требований к их квалификации. Они становятся неотъемлемой частью современной косметической индустрии, открывая новые горизонты для тех, кто стремится быть всегда на пике красоты и ухоженности.

Квалификация специалиста индустрии красоты, полученная в ходе обучения по специальности «Технологии индустрии красоты», предоставляет перспективы самореализации в следующих профессиях:

  • визажист
  • мастер-бровист
  • косметолог-эстетист
  • мастер маникюра и педикюра
  • парикмахер.

Также обучающиеся научатся работать с аппаратной косметологией. Изучат востребованные аппаратные методики корректирующего и антивозрастного ухода за лицом и телом.

Сроки обучения:

  • очная форма обучения на базе 9 классов — 2 года и 10 месяцев.

Обучение студентов происходит в стенах Академии бизнеса и инновационных технологий в городе Зеленоград.
Практику обучающиеся получают в уникальных beauty-пространствах, где представлены услуги по уходу за волосами, лицом и телом.

Диплом государственного образца

По окончанию обучения по программе среднего профессионального образования выпускники колледжа получают диплом государственного образца (СПО) и квалификацию: «Специалист индустрии красоты».

Приходи на дни открытых дверей, которые проходят каждый день.

Записаться на экскурсию или получить более подробную информацию можно по номерам приемной комиссии: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

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