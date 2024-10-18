Академия бизнеса и инновационных технологий набирает слушателей по программе профессиональной переподготовки: «Психологическое консультирование и психодиагностика» 18.10.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VSb5wLa71J

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, сможет решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

  • анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп
  • выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности
  • формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром и многое другое.

Не упустите возможность получить новую профессию.

Стоимость обучения: 45 000 р.

Срок обучения: 6 месяцев.

После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации — психолог.

Чтобы записаться на курс напишите или позвоните по номерам: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77

Более подробно ознакомиться с программой обучения можно по ссылке.
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