Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, сможет решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп
- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности
- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром и многое другое.
Не упустите возможность получить новую профессию.
Стоимость обучения: 45 000 р.
Срок обучения: 6 месяцев.
После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации — психолог.
Чтобы записаться на курс напишите или позвоните по номерам: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77
Более подробно ознакомиться с программой обучения можно по ссылке.
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