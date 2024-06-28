Академия бизнеса и инновационных технологий — это современное инновационное образовательное пространство для получения среднего профессионального образования (колледж) и высшего образования.
Стратегической задачей образовательного учреждения АБИТ-РосНОУ, является — сформировать устойчивые профессиональные компетенции, работающие в высокотехнологичных отраслях экономики, которые часто ассоциируются с быстро меняющимися условиями.
Сегодня в меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры. Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают людей в новую технологичную среду совместной деятельности, формируя сетевую модель взаимодействия людей по интересам, навыкам и компетенциям.
Складываются условия для организации учебного процесса, который ориентируется на использование новых методов и организационных форм, включая:
- индивидуальную и групповую работу с цифровыми образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку навыков);
- систематическую работу учащихся в малых группах, проектах и взаимную оценку ими работы друг друга.
Чтобы каждый студент мог в полной мере реализовать этот потенциал и обеспечить достижение новых образовательных результатов, требуется переход на новую модель работы высших учебных заведений, в которых создана умная, интеллектуальная образовательная среда. SMART SPACE) — это программное обеспечение SKILLHUB АBIT SMART образование.
Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в городе Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 в здании бизнес-центра. Рядом расположен парк победы, торговый центр «Савелки» и другое.
В рамках сетевого договора, АБИТ является стратегическим партнером Российского нового университета, а также партнёром Московского экономического института (АБИТ- МЭИ), Академии управления производством (АБИТ-АУП), Московской международной академии (АБИТ-ММА). ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» (АБИТ-Новые знания).
В Академии бизнеса и инновационных технологий обучение происходит на собственной интерактивной образовательной платформе Smart-образование, так как современная молодежь уже не воспринимает академические лекции, семинары и в целом старую систему обучения в вузе или в колледже в ее традиционном виде.
Главной целью развития системы SMART — образовательного пространства SKILHAB является обеспечение доступности качественного образовательного контента для обучающихся, независимо от места жительства, состояния здоровья, социально-экономического статуса семьи, которое даст возможность получить профессию и достойно реализовать себя.
Каждый год, внедряя актуальные IT- направления в подготовке новых кадров для управления бизнес-процессами, АБИТ-РосНОУ внушает студентам уверенность в принятии стратегически верных решений.
Доверие. Инновационность. Трансформация. компетенции, цифровые навыки, управление персоналом, адорнация, технологический форсайт — это ценности АБИТ- РосНОУ, которые позволяют создавать новые подходы к образованию.
Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет подготавливает устойчивые кадры среднего профессионального звена по следующим IT направлениям:
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
- сетевое и системное администрирование
- информационные системы и программирование.
А также направление digital-маркетинга:
- реклама.
И цифровой управленческой экономики:
- банковское дело
- экономика и бухгалтерский учет
- право и организация социального обеспечения
- технологии индустрии красоты.
Сегодня отрасль красоты развивается быстрее и интенсивнее, чем любая другая сфера. Это объясняет высокий спрос на профессионалов в этой области, а также рост требований к их квалификации. Они становятся неотъемлемой частью современной косметической индустрии, открывая новые горизонты для тех, кто стремится быть всегда на пике красоты и ухоженности.
Выпускники специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» могут работать косметологами, визажистами, специалистами по маникюру и педикюру.
Обучение студентов происходит в стенах Академии бизнеса и инновационных технологий в городе Зеленоград.
Практику обучающиеся получают в уникальных beauty-пространствах, где представлены услуги по уходу за волосами, лицом и телом.
Сроки обучения в колледже:
- очное отделение после 9 класса — 2 года и 10 месяцев, и 3 года и 10 месяцев
- после 11 класса — 1 год и 10 месяцев, и 2 года 10 месяцев.
Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса школы, на базе аттестата.
Высшее образование: направления, сроки обучения, условия поступления.
В рамках высшего образования можно учиться по очной и очно-заочной формам обучения.
Для студентов организовываются практико-ориентированные семинары с привлечением представителей разных областей профессией и знаний.
Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет).
Очная и очно-заочная форма обучения:
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Юриспруденция
- Психология
- Государственное и муниципальное управление
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика.
АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И ИНННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧАЕТ ПО ПРОГРАММЕ MBA ISMGE.
Изучение английского языка с получением международного сертификата IELTS.
Аудитории оснащены современными цифровыми технологиями. Квалифицированный преподавательский состав.
В ES ABIT DUBAI обучаются студенты более чем из 80 стран ?мира.
ES ABIT DUBAI поддерживает студентов на более чем 20 языках.
Во время обучения выдается студенческая виза дающая возможность работать в ОАЭ.
Образовательное научное бизнес-сообщество АБИТ-РосНОУ открывает новые возможности в ОАЭ для самореализации ваших цифровых профессиональных компетенций в управленческой цифровой экономике.
«ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА В УПРВЛЕНЧЕСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМКИЕ».
Обучение дает возможность получить международный сертификат «IELTS Certificatе».
Сертификат признается более чем в 120-ти странах мира.
Дает возможность поступать в зарубежные вузы или школы, также трудоустройства.
АБИТ-РосНОУ выигрышно отличается от традиционных учебных заведений подходом к организации образовательного процесса. Образовательные программы и платформы АБИТ учитывают индивидуальные потребности слушателя, решая важную задачу современных школ — не только транслировать теоретические знания, но и создавать новые знания и решения под конкретные запросы и задачи.
Благодаря доступным мобильным устройствам обучение может осуществляться в любое время и в любом месте. А технология «перевернутые классы» позволяет без труда на практике реализовать мобильное обучение — происходит перераспределение времени между аудиторным и внеаудиторным обучением. Необходимые знания слушатель получает дома. А в аудиториях организована совместная практико-ориентированная деятельность слушателей на основе групповой работы, тесное взаимодействие с профессорско-преподавательским составом и кураторами направления подготовки.
Автоматизированная информационная система (АИС УИР), Академии бизнеса и инновационных технологий, позволяет отслеживать активность слушателя внутри курса, анализировать его цифровой след. Например, просмотрел ли он видеолекцию, прочел ли необходимый материал. Благодаря инновационным технологическим решениям АБИТ слушатель может быть активным участником образовательного процесса, находясь вне аудитории.
Выступление на форумах и мероприятиях — важная часть образования.
Каждый семестр в АБИТ-РосНОУ проводятся образовательные форумы, самый масштабный из которых проходит весной. Студенты готовят цифровые видеопроекты из различных областей знаний: экономики, юриспруденции, психологии, менеджмента.
В ролике студент должен сняться сам — это опыт и самопрезентации, и ораторского мастерства, и профессиональных умений. Лучшие проекты участвуют в конкурсе, победители получают денежные сертификаты.
Проекты, которые заняли призовые места на форуме публикуются на программном обеспечении. Skillhub ABIT SMART-образование.
Форум объединяет на одной площадке студентов всех курсов, их родителей, преподавателей и почетных гостей в лице стратегических партнеров Академии бизнеса и инновационных технологий, а также представителей бизнес-сообществ.
На втором году обучения студенты колледжа и высшего образования получают инновационное образование с проектным акселератором, направленное на формирование управленческих компетенций и создание своего стартапа во время обучения.
На дисциплине BUSINESS SKILLS студенты развивают навыки коммуникации и предпринимательское мышление, учатся стратегическому планированию и работе в команде. Именно такой подход к учебе отвечает вызовам современности.
Академия бизнеса и инновационных технологий уходит от стандартных учебных аудиторий и придает образовательному пространству дополнительные функциональные возможности, которое приводят к расширению спектра использования и применения этого пространства.
Такие аудитории облегчают реализацию разных форм коммуникации: становится проще использовать электронные средства обучения, ученики могут самостоятельно выбирать места для общения, самоподготовки и отдыха, в учебных аудиториях появляется возможность применять «нестандартные» формы обучения (дебаты, ток-шоу, квесты и т. д.).
Гибкое программирование пространства предоставляет возможность заниматься практически любой деятельностью, не требующей узкоспециализированного оборудования. самостоятельная и коллективная работа | отдых | просмотр фильмов| проведение лекций и мастер-классов.
Пришло время изменить подходы к образованию!
Вступай в команду АБИТ-РосНоу!
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.
Следите за образовательными мероприятиями АБИТ в социальных сетях Вконтакте и Телеграм.
«Стань частью технологичного будущего и меняй это будущее вместе с нами!»