Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) приглашает абитуриентов на экскурсию 17.12.2023 Реклама АНО ДПО «АБИТ», ИНН 7735165160, erid:LatgBwUNP

От научно образовательного производственного кластера к интеграции бизнес-сообществ с государственными структурами, как система макрообразуюшего цифрового экономического пространств.

Вызов цифровой управленческой экономики с позиции принципа прозрачности и системности к цифровому критерию ESG, как экологичность цифрового пространства, соблюдение корпоративной этики и социальной ответственности.

К вопросу о цифровой информационной безопасности в реалиях управленческой экономической трансформации в условиях неопределенности остаётся открытым.

В связи с этим инициатива в части создания устойчивых приоритетов в законодательных директивных актах, а именно — «Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 27.07.2006 N 149-ФЗ», должен быть пересмотрен (подвержен корректировке) в части установки ст. 16. «ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 27.07.2006 N 149-ФЗ», «Защиты информации».

Исходя из вышеизложенного Академия бизнеса и инновационных технологий-Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) определила вектор стратегического развития в пользу государства с учетом интересов бизнеса и приняла активное участие в коллаборации с альма-матерами на территории Зеленограда.

АБИТ-РосНОУ в подготовке техников по обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем, специалистов по администрированию сети, сетевых и системных администраторов, техников-программистов на основании сетевого договора с РосНОУ

Открыта к подготовке к дополнительному профессиональному образованию, повышению квалификации в сфере искусственного интеллекта, к подготовке специалистов: аналитик данных, технический аналитик.

Высшее образование:
На базе высшего образования реализуются направления:
Государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика, менеджмент, бизнес-информатика.

IT-колледж
Джава-скрипт, Пайтон, информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, а также направление digital-маркетинг.
Цифровая управленческая Экономика: банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция.

Что определит вектор развития и полного понимание в создание научного образовательного производственного кластера в части формирование профессиональных компетенций для управленческой цифровой экономики

Академия бизнеса и инновационных технологий-Российский новый университет (АБИТ- РосНОУ) — трансформация системы управления знаниями.

У абитуриентов есть возможность прийти к нам на экскурсию и познакомиться с образовательным пространством.

Записаться можно по номерам телефона приемной комиссии:

+7 (495) 981-56-01
+7 (925) 755-93-77

Официальные сайты АБИТ-РосНОУ: abit.msk.ru, abit-rosnou.ru

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