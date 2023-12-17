В связи с этим инициатива в части создания устойчивых приоритетов в законодательных директивных актах, а именно — «Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 27.07.2006 N 149-ФЗ», должен быть пересмотрен (подвержен корректировке) в части установки ст. 16. «ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ от 27.07.2006 N 149-ФЗ», «Защиты информации».

Исходя из вышеизложенного Академия бизнеса и инновационных технологий-Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) определила вектор стратегического развития в пользу государства с учетом интересов бизнеса и приняла активное участие в коллаборации с альма-матерами на территории Зеленограда.