Предзаказ новогоднего меню

До 27.12.23 новогоднее меню доступно к предзаказу.

Выбирая доставку «Soul Restaurant» вы сможете избавить себя от лишних хлопот и сэкономить время для более важных дел— вам не придется бегать в суматохе и переживать, что вы опоздаете накрыть на стол или запечь курицу к новогоднему столу.

Сделайте предзаказ до 27 декабря, а «Soul Restaurant» позаботится о вас и привезет его прямо к вам 31 декабря до 12:00.

Накройте шикарный новогодний стол вместе с SOUL.