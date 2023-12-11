23.12.23 — Яркое и незабываемое событие этого года — Бал Миллионеров в «Soul Restaurant».
Бармен предложит самые вкусные и изысканные напитки.
Разнообразные угощения, включая эксклюзивные блюда от шеф-повара ресторана.
До 27.12.23 новогоднее меню доступно к предзаказу.
Выбирая доставку «Soul Restaurant» вы сможете избавить себя от лишних хлопот и сэкономить время для более важных дел— вам не придется бегать в суматохе и переживать, что вы опоздаете накрыть на стол или запечь курицу к новогоднему столу.
Сделайте предзаказ до 27 декабря, а «Soul Restaurant» позаботится о вас и привезет его прямо к вам 31 декабря до 12:00.
Накройте шикарный новогодний стол вместе с SOUL.
Часы работы:
- вс-чт — 10:00-22:00
- пт-сб — 10:00-23:00
Бронирование столиков, заказ блюд:
- на сайте
- по телефону 8-903-739-69-62
Адрес «Soul Restaurant»: Зеленоград, корпус 2044.