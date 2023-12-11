Афиша «Soul Restaurant» — какие мероприятия ждут вас в декабре? 11.12.2023 Реклама ИП Куценко А.В., ИНН 773570383749, erid:LatgBc1tD
Бал в стиле «Великий Гэтсби»

23.12.23 — Яркое и незабываемое событие этого года — Бал Миллионеров в «Soul Restaurant».

Бармен предложит самые вкусные и изысканные напитки.

Разнообразные угощения, включая эксклюзивные блюда от шеф-повара ресторана.

Предзаказ новогоднего меню

До 27.12.23 новогоднее меню доступно к предзаказу.

Выбирая доставку «Soul Restaurant» вы сможете избавить себя от лишних хлопот и сэкономить время для более важных дел— вам не придется бегать в суматохе и переживать, что вы опоздаете накрыть на стол или запечь курицу к новогоднему столу.

Сделайте предзаказ до 27 декабря, а «Soul Restaurant» позаботится о вас и привезет его прямо к вам 31 декабря до 12:00.

Накройте шикарный новогодний стол вместе с SOUL.

Контакты

Часы работы:

  • вс-чт — 10:00-22:00
  • пт-сб — 10:00-23:00

Бронирование столиков, заказ блюд:

Адрес «Soul Restaurant»: Зеленоград, корпус 2044.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Отопления на новом вокзале в Крюково не было в проекте строительства. В мэрии заявляют, что подождать поезд можно в тепле, хотя единственное теплое место на вокзале — это туалеты Новости
Афиша «Soul Restaurant» — какие мероприятия ждут вас в декабре? Реклама
Лыжные трассы за горбольницей и ЦИЭ готовы. Накатали и другие популярные лыжни Новости
Префект Смирнов пообещал «очистить парковки и внутридворовые проезды». Но, похоже, уже поздно Новости
ЦОДД официально подтвердил продление эксперимента с отменой зеленого мигающего светофора — минимум на месяц Новости
Спектакль «Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — 16 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Детская поликлиника и травмпункт в 15-м микрорайоне закрываются на ремонт Новости
Мэрия выставила на продажу помещение единственного детского сада в МЖК. «Город всех обманул и просто решил заработать денег» — говорят жители Новости
Новогодние акции в стоматологии «Ника Денталь»: на имплантацию зубов, протезирование, профгигиену полости рта, диагностику — в декабре и январе Реклама
Новую станцию МЦД построят между Зеленоградом и Москвой Новости
Мусор завалил 17-й микрорайон — баки переполнены, площадки для них не чищены от снега Новости
Зеленоградские новостройки лидируют сразу по двум параметрам — рост цены и снижение предложения Новости
Скидка на процедуру игольчатого RF-лифтинга на аппарате последнего поколения — 15 декабря в клинике эстетической косметологии «Манана» Реклама
Затеяли ремонт? Есть способ сделать его выгодно Реклама
В полтора раза подорожали яйца в зеленоградской «Пятёрочке» всего за два месяца Новости
Полицейский из Зеленограда сломал нос игравшему в снежки школьнику Новости
Турникеты на станции Крюково передвинули на старое место Новости
Автосервисы в гаражах под ЛЭП на улице Андреевка, похоже, отапливают печами. Местные жители жалуются на запах гари Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Городской пруд снова будут благоустраивать. Причем в несколько этапов Новости
Прохожий с орущим бумбоксом ходит по городу и мешает спать жителям нескольких районов Истории
На Ленинградском шоссе до конца года перекрыли две полосы Новости
Две взрослые поликлиники закроют на ремонт до конца года Новости
Предновогодний концерт трио «Отражение» — 10 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Как из башен архитектора Вулыха построили 5-й микрорайон — зеленоградское «дворянское гнездо» и лицо города Истории
Первые четыре дома в ЖК «Зеленый парк» ввели в эксплуатацию. Но ещё нужно завершить отделку и благоустройство Новости
Как получить субсидию на оплату ЖКХ в 2024 году. Кому положена, какие документы, сколько денег вернут - очень подробный гид Гид
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023». Резолюция Реклама
Вот они, новые звёзды меню SURA SUSHI Реклама
Снежная слепота развивалась у некоторых дворников — они в упор не видят лестницы и пандусы возле подъездов Новости
Землю между 19 и 20-м микрорайонами выставили на аукцион для строительства торгового центра Новости
Где найти заморские сладости и вкусняшки? Конечно же в «Интрендс»! Реклама
Детский сад Happyclub приглашает детей и их родителей к себе в гости — в садик и на другие интересные занятия Реклама
МЦД-3 не справляется с обещанным графиком движения: мэрия самоустранилась от решения проблем со своим «наземным метро», а ЦППК помалкивает Истории
Набор дворников на зиму продолжают, потому что они ненадежные сотрудники Новости
Молочные кухни в 14 и 20-м микрорайонах закроют на ремонт во второй половине следующего года Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру