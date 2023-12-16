Знаете, как это бывает? Оглянуться не успеешь, а уже новогодние праздники! Чтобы не задаваться вопросом, как провести с детьми главный праздник года, просмотрите подборку новогодних вечеринок для всех возрастов, подготовленных детским развивающим центром «Киндерхолл».