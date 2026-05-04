5 мая, во вторник, в 19:00

«Как делать правильный выбор? Мудрость Древней Индии». Лекция и практикум.



12 мая, во вторник, в 19.00

«Миссия Жанны Д’Арк».

Лекция.



19 мая, во вторник, в 19.00

«Четыре шага к познанию себя. Неоплатоники о смысле жизни». Лекция и практикум.



26 мая, во вторник, в 19.00

«Мечта о полете»

Книжный клуб по повести Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».



Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601А

Подробнее и запись:

