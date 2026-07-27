Афиша
Каждый вторник в 19.00
4 августа в 19.00
Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета.
11 августа в 19.00
Сенека. Пять советов стоика деятельному человеку.
18 августа в 19.00
Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.
25 августа в 19.00
Стоики: как работать над собой? Учимся вести дневник.
Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601 А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
У вокзала Крюково запускают уличные концерты — проект откроет Леона Аврелина. Подать заявку может любой музыкант Новости
Из Крюково — прямо к современному искусству. Что происходит в новом ТОН-Центре у Ленинградского вокзала Новости
Срок строительства дублёра Пятницкого шоссе продлили ещё на год. Контракт подорожал более чем на 50% Новости
«Всю жизнь рисовал, а водить автобус мечтал с детства»: выставка Вячеслава Куртенера открылась в КЦ «Зеленоград» Новости
Из Школьного озера достали утонувшего мужчину. Ещё одного человека спасатели успели откачать Новости
Гитарист Газманова, Орбакайте и солистки группы «Тату» сыграет вечером 30 июля у Школьного озера Новости
Жители зеленоградского Малино снова выступили против опасного транзита грузовиков — конфликт продолжается несколько лет Новости
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Подмосковье. На подлёте к Москве сбили более 80 БПЛА Новости
Полиция не смогла найти водителя машины с номерами мэрии, который припарковался с нарушением правил прямо на Центральной площади Новости