Афиша мероприятий на август 27.07.2026 Реклама ООО КЦ «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ» ИНН:7735594642 erid:2VtzquWvTf7

Афиша
Каждый вторник в 19.00

4 августа в 19.00
Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета.

11 августа в 19.00
Сенека. Пять советов стоика деятельному человеку.

18 августа в 19.00
Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.

25 августа в 19.00
Стоики: как работать над собой? Учимся вести дневник.

Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601 А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld

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