Афиша

Каждый вторник в 19.00



4 августа в 19.00

Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета.



11 августа в 19.00

Сенека. Пять советов стоика деятельному человеку.



18 августа в 19.00

Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.



25 августа в 19.00

Стоики: как работать над собой? Учимся вести дневник.



Билет 500 руб.Зеленоград, корпус 601 А

Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld