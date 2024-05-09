Вакансии
- Ведущий агент наземного обслуживания
- Оператор погрузочно-разгрузочных работ
- Комплектовщик
- Водитель категорий В / С / D (с опытом и без опыта)
- Автомеханик / Автослесарь
- Специалист по регистрации и посадке пассажиров (с опытом и без опыта)
Для иногородних — вахта с проживанием.
Посмотрите видео, чтобы узнать про льготы.
Написать работодателю: hrsh@svo.aero
Узнать подробнее о компании: https://gh.svo.aero
Оставить заявку: https://forms.yandex.ru/u/6620f60890fa7b0a4d8bb6c1/
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Горячая линия: 8-800-2222-700
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