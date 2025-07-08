Компания «МегаФон» предложила своим клиентам возможность беспроцентной рассрочки. Так называемая BNPL-услуга теперь доступна в мобильном приложении оператора, где пользователи могут активировать «МегаЛимит» до 149 тыс. рублей для покупки товаров в интернет-магазине МегаФона.

Чтобы получить лимит нужно заполнить анкету, подпись не потребуется. После оформления появится кнопка «К покупкам», которая перенаправит в интернет-магазин МегаФона. Минимальная сумма покупки составляет 1000 рублей.

Наличие лимита ни к чему не обязывает клиента — если он решит им воспользоваться, возвращать нужно только сумму, потраченную в интернет-магазине. При этом клиент сможет сам выбрать условия погашения. Срок рассрочки варьируется от 1,5 до 12 месяцев. При сроке выплаты до 3 месяцев комиссия составит 0%. Возврат средств осуществляется через официальный сайт или приложение «Мокка» — финансового партнёра по предоставлению средств.

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по „бесшовному“ пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин МегаФона», — рассказала Фарида Ахундова, руководитель бизнес?юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона.

На этапе тестирования услуга доступна ограниченному числу пользователей, выбранных на основе их интересов и по своевременности оплаты услуг связи. В будущем планируется добавить возможность оплаты с помощью «МегаЛимита» мобильной связи и перевода средств на банковскую карту. После завершения пилотного проекта и его анализа МегаФон совместно с финансовым партнёром рассмотрит возможность расширения опции для всех абонентов.

Российский рынок BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») активно развивается. В 2024 году он увеличился в полтора раза по сравнению с 2023 годом благодаря популярности онлайн-шопинга, развитию маркетплейсов и сервисов рассрочек, а также растущему интересу потребителей к гибким способам оплаты.

В каналах продаж МегаФона BNPL-услуга чаще всего используется для оплаты смартфонов (75,2% транзакций), второе место занимают аксессуары (10,7%), замыкает тройку настройка оборудования (4,2%), включающая установку необходимых программ и приложений на гаджетах, а также настройку устройств для умного дома.