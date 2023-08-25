В «Мяу Флауэрс» подготовили коллекцию букетов из самых стойких цветов, которые не подведут вас на линейке, и долго будут радовать учителя своей красотой.
Заказать букет можно здесь уже сегодня!
Также 31.08 в стильном салоне цветов «Мяу Флауэрс» будет представлено огромное количество букетов и композиций, которые можно приобрести, посетив магазин по адресу: 17 мкр-н, Георгиевский простпект, дом 33, корпус 6.
31.08 действует бесплатная доставка по городу при заказе на сайте от 2000 рублей. Интервал доставки 3 часа, например, с 18 до 21 часов. Или заберите свой букет самостоятельно в мастерской в Андреевке.
Здесь подробно рассказано о работе салона на праздник.
Напоминаем, адрес салона: Георгиевский пр-т, 33к6
Звоните и пишите: 8-925-098-98-88
Сайт
Режим работы:
- 31 августа — с 8.00 до 23.00
- 1 сентября — с 6.30 до 22.00.