Заказать букет можно здесь уже сегодня!



Также 31.08 в стильном салоне цветов «Мяу Флауэрс» будет представлено огромное количество букетов и композиций, которые можно приобрести, посетив магазин по адресу: 17 мкр-н, Георгиевский простпект, дом 33, корпус 6.



31.08 действует бесплатная доставка по городу при заказе на сайте от 2000 рублей. Интервал доставки 3 часа, например, с 18 до 21 часов. Или заберите свой букет самостоятельно в мастерской в Андреевке.



Здесь подробно рассказано о работе салона на праздник.



Напоминаем, адрес салона: Георгиевский пр-т, 33к6

Звоните и пишите: 8-925-098-98-88

Сайт

Режим работы: