- Новые оборудованные залы
- Опытные педагоги
- Огромный выбор танцевальных направлений
- Группы «с нуля» и «про»
- Танцевальные мероприятия
- Отчетные концерты
И всё это в супер-удобных локациях:
- Зеленоград, корп. 1514
- Зеленоград, корп. 1651
- п. г. т. Голубое, Тверецкий пр., 20А, корп. 1
Ну, а если вы не верите на слово, приходите на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие и убедитесь во всем сами!
DDC ждёт вас!
Телефон: 8-909-658-69-67
Сайт: ddc-dance.ru
