Московская областная филармония объявляет о премьере музыкального театрализованного представления «Та самая Мэри Поппинс».

Этот масштабный проект приурочен к юбилею народного артиста России, художественного руководителя филармонии, композитора Максима Исааковича Дунаевского и призван вернуть на сцену живое исполнение любимых мелодий из культового фильма «Мэри Поппинс, до свиданья».

Волшебство возвращается: новое звучание любимой классики

В основе представления — сказочная повесть английской детской писательницы Памелы Трэвис «Мэри Поппинс с Вишневой улицы» в переводе Игоря Родина, музыка и стихи, созданные творческим дуэтом Максима Дунаевского и поэта Наума Олева.

Зрителей ждёт музыкальное театрализованное представление, которое перенесет на сцену историю о семье Бэнкс и удивительной няне, способной восстановить утраченный контакт между родителями и детьми.

Сюжет

История семьи Бэнкс, где дети, стремясь привлечь внимание вечно занятых родителей, становятся неуправляемыми.

Появление Мэри Поппинс — творческой, решительной и изобретательной няни, прилетевшей с восточным ветром, — становится началом фантастических приключений, которые в итоге вновь соединяют семью.

Музыкальная основа

Всеми любимые песни и инструментальные темы из кинофильма прозвучат в оригинальной аранжировке, специально адаптированной для живого исполнения Государственным ансамблем русской музыки и танца «Садко».

Цель постановки — сохранить и популяризировать это произведение отечественного кинематографа средствами современного театра.

Творческая команда

  • Режиссер спектакля: Арина Бессергенева (режиссер-постановщик «Театра на Покровке», более 10 режиссерских работ)
  • Художественный руководитель Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко»: —
  • Дарья Волынская (заслуженный работник Московской области)
  • Музыкальный руководитель и дирижер: Денис Забавский (музыкальный руководитель проекта, дирижер, композитор, аранжировщик, заслуженный артист Московский области)
  • Музыкальная партитура/аранжировка: Алексей Попков (лауреат всероссийских и международных конкурсов композиторов)
  • Хореографы-постановщики: Валерия Мигалина (артистка мюзиклов, балерина) и Данила Вязовикин (артист балета)
  • Художник-постановщик: Василиса Кутузова (выпускница ГИТИСа, художник-постановщик московских театров)
  • Исполнительный директор: Жанна Шаченок



В театрализованном представлении примут участие Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», ведущие вокалисты Московской областной филармонии и приглашенные актеры московских театров. В театрализованном представлении примут участие Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», ведущие вокалисты Московской областной филармонии и приглашенные актеры московских театров.

В ролях

  • В роли Мэри Поппинс — артистка-вокалистка (солистка) Московской областной филармонии —
  • Ангелина Сергеева (финалист телепроекта «Голос», резидент программы «Романтика романса», финалист телепроектов «Народный артист» и «Главная сцена»)
  • В роли Мисс Эндрю — заслуженная артистка Республики Мордовия, солистка Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Вера Каяцкая

Другие роли исполняют:

  • Адмирал Бум — Денис Забавский (дирижер)
  • Джордж Бэнкс — Данила Вязовикин (артист балета)
  • Миссис Бенкс — Елена Спиридонова (артист балета)
  • Уличный художник Берт — Андрей Сумцов
  • Младший брат Майкл Бэнкс — Иван Вальков
  • Старшая сестра Джейн Бэнкс — Арина Селезнева


«Та самая Мэри Поппинс» — это ностальгический подарок для взрослых, чьё детство прошло под эти мелодии, и одновременно яркое, волшебное приключение для юного зрителя.
6+
