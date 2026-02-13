8 марта в ресторане Carnegie Hall состоится праздничное выступление артистов и DJ 13.02.2026 Реклама ООО «ТРОЛАКС» ИНН: 7714105629 erid:2VtzqwRxr1Z

В этот вечер Вас ждёт:

  • 19:30 — Никита Шуклинов (участник телешоу на каналах ТНТ, Пятница, Россия 1)
  • 21:00 — Андрей Шер
  • 22:00 — Праздничный DJ сет


Всем девушкам бокал коктейля в подарок!

Бронируйте столики заранее.
Также ждём Вас на праздники 14 и 23 февраля в ресторане Хмельной кабан.
Вас ждёт отличное настроение, вкусная еда и выступление певцов!

Адрес: дер. Лыткино, 26/О, местоположение

Забронировать столик:
Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ленинградке возле въезда в Зеленоград Новости
Страховка как часть покупки: жители столицы активнее защищают гаджеты Реклама
Из «Жилищника» — в солдаты: в Зеленограде открылась выставка портретов участников СВО Новости
Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля Новости
9 марта в 12:00 — мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) — в исполнении Московской областной филармонии под руководством народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского Реклама
Школу 719 готовятся закрыть на капитальный ремонт до конца этого учебного года. Родители беспокоятся, куда переведут детей. Сегодня, 12 февраля, пройдет родительское собрание Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла новая комедия с Козловским и Галустяном, романтическая московская драма, итальянские ужасы и другие фильмы Новости
Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда Реклама
Снег вывозят с зеленоградских улиц неравномерно — вот кто в приоритете Новости
На большом экране покажут оперу «Доктор Фауст» — знаменитую трагедию о сделке с темными силами Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Контейнеров для сбора старой одежды и текстиля в Зеленограде стало в два раза больше Новости
14 февраля в «Рапсодии» — живая музыка и группа «Тутси» Реклама
Семейный мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» с любимыми песнями из кинофильма привезут в Зеленоград: солистка шоу вошла в финал телепроекта «Голос» Новости
Группу по работе с современными цифровыми устройствами открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Спектакль о Фаине Раневской покажут 22 февраля в ДК МИЭТ: «это пронзительная история, которую хочется пересмотреть», — отзываются зрители Новости
Щуров заметили в 8-м микрорайоне — их не часто встретишь в Зеленограде Новости
Телевизионный сюжет о татарской культуре от клуба журналистики из Андреевки стал победителем всероссийского конкурса Новости
Снегопад и гололедица ожидаются в московском регионе 12-13 февраля Новости
Тысячи машин из Зеленограда парализуют соседнюю деревню Лугинино: жители жалуются на транзит через «жилую зону» и зимний коллапс Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт: организаторы принесут аутентичные предметы девятнадцатого века, а лучшие работы выставят в Культурном центре «Зеленоград» — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Мы запустили канал в мессенджере Max — и очень просим вас на него подписаться Новости
Деревня в миниатюре: зеленоградский мастер собрал макет из веточек и палочек Новости
Зеленоградский хор «Кантилена» завоевал высшую награду на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
Перелом шейки бедра у пожилых: новые методы лечения в Эль-клиник Реклама
Пассажиров «Ласточек» приглашают пройти опрос о питании в пути Новости
Александр Серов выступит 15 февраля в ДК МИЭТ: популярная уже 30 лет песня «Я люблю тебя до слез» завершит празднование Дня Святого Валентина Новости
Два «Вкусвилла» рядом не выдержали конкуренции: покупатели ушли в магазин получше Новости
Сугроб закрыл кнопку вызова зелёного сигнала на пешеходном светофоре — пользоваться почти невозможно Новости
У мигрантов в Солнечногорском округе обнаружили туберкулез — их выслали из страны Новости
Месяц подарков в клинике Biorise Зеленоград — в честь открытия клиники на улице Александровка, 6 Реклама
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Бытовка сгорела на стройке 22-го микрорайона Новости
«Талант Клуб» — пространство, где раскрываются способности детей! Реклама
Самовольные кладовки и пристройки в подъездах поручено снести во время ремонта Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Магазины «Я Сама» спешат порадовать нереальными скидками на пряжу Реклама
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
