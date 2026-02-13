В этот вечер Вас ждёт:
- 19:30 — Никита Шуклинов (участник телешоу на каналах ТНТ, Пятница, Россия 1)
- 21:00 — Андрей Шер
- 22:00 — Праздничный DJ сет
Всем девушкам бокал коктейля в подарок!
Бронируйте столики заранее.
Также ждём Вас на праздники 14 и 23 февраля в ресторане Хмельной кабан.
Вас ждёт отличное настроение, вкусная еда и выступление певцов!
Адрес: дер. Лыткино, 26/О, местоположение
Забронировать столик:
- hmelnoykaban.ru
- 8-999-003-12-02
