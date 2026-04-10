В 2026 году старшеклассники из Москвы уделяют подготовке к экзаменам больше времени, чем их предшественники годом ранее. За первый квартал посещаемость сайтов с тренировочными тестами выросла почти на 20%. При этом будущие выпускники чаще пользуются возможностями искусственного интеллекта, отмечают аналитики МегаФона.

Готовиться к ЕГЭ школьники начали с первых недель января. В этом месяце посещаемость сайтов с экзаменационными заданиями увеличилась на 17% относительно января 2025 года. Больше всего времени подготовке абитуриенты уделяют с понедельника по среду — в эти дни сайты-тренажеры получают треть недельного трафика. Воскресенье традиционно остается днем отдыха от учебы.

Особенно популярны у будущих выпускников ресурсы, где кроме видеолекций и тренировочных тестов представлены другие вспомогательные инструменты. Например, навигатор по вузам и специальностям, справочник по проходным баллам, календарь тестирования и т. д. В Москве в топ-3 ресурсов по посещаемости входят «Вузопедия», официальный сайт Федерального института педагогических измерений и онлайн-школа EGE Hub, специализирующаяся на подготовке к экзаменам.

Помимо этого, при подготовке к ЕГЭ столичные старшеклассники всё чаще пользуются интернет-сервисами с функционалом ИИ. Причем это не только крупные многопрофильные площадки, но и ресурсы, направленные на самообучение. Так, доля московских пользователей в возрасте 14-17 лет здесь составляет 7%. При этом, как показывает статистика, девушки уделяют больше внимания подготовке, на них приходится 56,5% пользователей.