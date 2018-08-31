EMEX. Автозапчасти вовремя.
6 сентября 2018 года в Зеленограде открывается новый «Зельгрос» 31.08.2018 торговый центр «Зельгрос» Реклама

6 сентября 2018 года, в 7:00 торговый центр «Зельгрос» откроет для зеленоградских покупателей свои двери. Это 11-й по счету «Зельгрос» в России и первый, построенный в новом формате. Адрес торгового центра: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35.

«Зельгрос» — это международная сеть торговых центров cash&carry, что в переводе на русский означает «самообслуживание». Покупатели сами выбирают нужные товары, путешествуя по обширным торговым залам «Зельгрос». Это позволяет предложить огромный ассортимент в одном месте и помочь покупателю сэкономить время.

Традиционный формат «Зельгрос» — большие торговые центры площадью около 10 000 кв.м. Новый центр в Зеленограде почти вдвое меньше, но это позволит «Зельгрос» стать ближе к вам, сохранив при этом широкий ассортимент.

Что можно купить в «Зельгрос»? Во-первых, продукты питания: свежие мясо, птицу и рыбу, фрукты и овощи, хлеб, молоко и молочные продукты. «Зельгрос» по праву гордится собственным мясным производством, мясные цеха торговых центров самостоятельно разделывают мясо, производят полуфабрикаты, сосиски и колбасы, мясные деликатесы. «Зельгрос» в Зеленограде будет получать фирменную мясную продукцию из другого торгового центра этой сети в Москве.

Свежие продукты органично дополняет ассортимент бакалейных товаров и напитков. Непродовольственные товары — тоже важная часть предложения «Зельгрос». Она включает бытовую химию всех видов, от шампуней и дезодорантов до моющих средств, бумажную продукцию, товары для животных, посуду, инструменты и автотовары, офисные принадлежности и канцтовары, одежду и мелкую бытовую технику. Стоит также отметить актуальный ассортимент сезонных товаров. «Зельгрос» собрал под одной крышей почти все товары регулярного спроса, в этом — основная ценность его торговых центров.

Кто может покупать в «Зельгрос»? Его двери открыты как для розничных покупателей, так и для представителей бизнеса. Первые найдут здесь большой ассортимент и хороший сервис, вторым «Зельгрос» предлагает целый ряд полезных для бизнеса услуг, бонусные программы, а также сервис бесплатной доставки.

Чтобы покупать в «Зельгрос», нет необходимости получать карту клиента. Но наличие карты «Зельгрос клуба» откроет доступ к участию в разнообразных акциях и получению специальных скидок, в том числе — в ваш день рождения, за 2 дня до него и еще 1 день после. Оформить карту «Зельгрос» сейчас вы можете буквально за минуту в павильоне рядом с новым торговым центром, а после открытия это можно будет сделать на стойке Информации у входа в торговый зал.

Ждем вас в «Зельгрос»!

https://vk.com/selgros_russia

https://www.facebook.com/selgroscashandcarryrussia/

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
При посадке в автобусы 400К и 400 Т будут открывать все двери
Внедорожник сбил женщину рядом с «зеброй» на Панфиловском проспекте
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Найдена мать, бросившая на улице коляску с ребенком
Льготный проезд в электричках для школьников, студентов и аспирантов
«Пятерочка» в 4 микрорайоне закроется в сентябре
Приподнятый пешеходный переход тестируют в столице. Он заменит лежачих полицейских
Мастер-классы для детей по декору и керамике «Домик ремёсел» — ежедневно на площади Юности
Конкурс любительских цветников пройдет возле зеленоградских школ. Открыта запись — рассаду выдадут бесплатно
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт Зеленоград». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
Несколько детей за последние дни стали жертвами нападения подростков
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Пять получат гранты мэра
Турникеты в автобусах Зеленограда откроют с 1 сентября
Библиотеку умного досуга в 11 микрорайоне презентовали зеленоградцам: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Теннисная академия «Чемпион» объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год Объявления
Автосервис «СТО Зеленоград» — настоящий рай для автомобиля Объявления
Центр восточных языков Mandarin School в Зеленограде Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Человек, создавший МИЭТ. Зеленоградский вуз отмечает 100-летие первого ректора Леонида Преснухина
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Новую школу и детский сад в 20 микрорайоне не успели открыть к сентябрю
Почему нельзя подкармливать лебедей на Быковом болоте
Для съемок сериала в руинах «Флейты» открыли ювелирный салон
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама