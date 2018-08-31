«Зельгрос» — это международная сеть торговых центров cash&carry, что в переводе на русский означает «самообслуживание». Покупатели сами выбирают нужные товары, путешествуя по обширным торговым залам «Зельгрос». Это позволяет предложить огромный ассортимент в одном месте и помочь покупателю сэкономить время.

Традиционный формат «Зельгрос» — большие торговые центры площадью около 10 000 кв.м. Новый центр в Зеленограде почти вдвое меньше, но это позволит «Зельгрос» стать ближе к вам, сохранив при этом широкий ассортимент.

Что можно купить в «Зельгрос»? Во-первых, продукты питания: свежие мясо, птицу и рыбу, фрукты и овощи, хлеб, молоко и молочные продукты. «Зельгрос» по праву гордится собственным мясным производством, мясные цеха торговых центров самостоятельно разделывают мясо, производят полуфабрикаты, сосиски и колбасы, мясные деликатесы. «Зельгрос» в Зеленограде будет получать фирменную мясную продукцию из другого торгового центра этой сети в Москве.