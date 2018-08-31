6 сентября 2018 года, в 7:00 торговый центр «Зельгрос» откроет для зеленоградских покупателей свои двери. Это 11-й по счету «Зельгрос» в России и первый, построенный в новом формате. Адрес торгового центра: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 35.
«Зельгрос» — это международная сеть торговых центров cash&carry, что в переводе на русский означает «самообслуживание». Покупатели сами выбирают нужные товары, путешествуя по обширным торговым залам «Зельгрос». Это позволяет предложить огромный ассортимент в одном месте и помочь покупателю сэкономить время.
Традиционный формат «Зельгрос» — большие торговые центры площадью около 10 000 кв.м. Новый центр в Зеленограде почти вдвое меньше, но это позволит «Зельгрос» стать ближе к вам, сохранив при этом широкий ассортимент.
Что можно купить в «Зельгрос»? Во-первых, продукты питания: свежие мясо, птицу и рыбу, фрукты и овощи, хлеб, молоко и молочные продукты. «Зельгрос» по праву гордится собственным мясным производством, мясные цеха торговых центров самостоятельно разделывают мясо, производят полуфабрикаты, сосиски и колбасы, мясные деликатесы. «Зельгрос» в Зеленограде будет получать фирменную мясную продукцию из другого торгового центра этой сети в Москве.
Свежие продукты органично дополняет ассортимент бакалейных товаров и напитков. Непродовольственные товары — тоже важная часть предложения «Зельгрос». Она включает бытовую химию всех видов, от шампуней и дезодорантов до моющих средств, бумажную продукцию, товары для животных, посуду, инструменты и автотовары, офисные принадлежности и канцтовары, одежду и мелкую бытовую технику. Стоит также отметить актуальный ассортимент сезонных товаров. «Зельгрос» собрал под одной крышей почти все товары регулярного спроса, в этом — основная ценность его торговых центров.
Кто может покупать в «Зельгрос»? Его двери открыты как для розничных покупателей, так и для представителей бизнеса. Первые найдут здесь большой ассортимент и хороший сервис, вторым «Зельгрос» предлагает целый ряд полезных для бизнеса услуг, бонусные программы, а также сервис бесплатной доставки.
Чтобы покупать в «Зельгрос», нет необходимости получать карту клиента. Но наличие карты «Зельгрос клуба» откроет доступ к участию в разнообразных акциях и получению специальных скидок, в том числе — в ваш день рождения, за 2 дня до него и еще 1 день после. Оформить карту «Зельгрос» сейчас вы можете буквально за минуту в павильоне рядом с новым торговым центром, а после открытия это можно будет сделать на стойке Информации у входа в торговый зал.
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