Москва, Зеленоград, ул. Андреевка, 31с1
Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00 — без выходных и перерывов!
Актуальные цены на металл
Медь:
Блеск — 630 рублей
Кусок — 620 рублей
Микс — 600 рублей
Лужёная — 550 рублей
Латунь — 350 рублей
Алюминий:
Электротехнический — 130 рублей
Профиль — 110 рублей
Диск — 110 рублей
Моторный — 90 рублей
Хлам — 80 рублей
Нержавейка — 35 рублей
Другое:
АКБ — 40 рублей
Свинец — 70 рублей
Чёрный металл — 8 рублей 6% (стандартный засор)
Контакты для связи:
Телефон / WhatsApp / Telegram: +7-906-999-23-23
Email: hello@chistolom.ru
Сайт: chistolom.com
Telegram: @Chistolom
Как добраться:
Метро / ж/д станция Крюково
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