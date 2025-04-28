16 мая стартует регулярный уникальный проект сети фитнес-клубов FITNESSON по эффективному похудению — неВЕСомость 15.0.
Вас ждут 5 недель интенсивных тренировок под руководством профессионалов, где вы получите не только потрясающие результаты, но и незабываемые эмоции.
Каждый участник получит шанс выиграть новенький iPhone 16.
Присоединяйтесь и прокладывайте путь к своему идеальному телу.
Оставляйте заявку на участие в клубе вашего города.
Условия участия в проекте: участником проекта может стать любой желающий член клуба старше 18 лет.
Соревнования проходят в 3 весовых категориях:
- до 70 килограмм
- от 70 до 95 килограмм
- от 95 килограмм и вышею
Участники проекта соревнуются друг с другом в рамках каждой весовой категории независимо от клуба, который они представляют, а победитель в каждой из весовых категорий определяется по формуле FITNESSON и получает главный приз iPhone 16.
Даты проведения: 16 мая — 18 июня 2025 года, объявление победителей — 1 июля 2025 года.
Стоимость участия: 4900 рублей.
Стартовые замеры: 16-18 мая 2025 года, а финальный замер производится не позднее 5 недель после стартового (в тот же календарный день). При проведении стартового замера участнику отсчитывается 5 недель и определяется дата финального замера.
FITNESSON ждёт всех с нетерпением в новом сезоне. До встречи.
Ссылки: Сайт
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 2
Телефон: 8-495-946-76-10