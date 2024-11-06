Акция в ноябре на процедуры RF-лифтинга на MORPHEUS 8 в салоне «Ваш Стиль»:
- лицо+шея+декольте 50000 рублей (вместо 115000)
- локти и кисти рук — в подарок.
Показания:
- возрастные изменения кожных покровов
- признаки фотостарения
- второй подбородок
- опущение щек, брыли
- морщины
- состояние постакне
- целлюлит, избыточные жировые отложения
- пигментные пятна
Результат:
- исчезают мелкие морщины
- разглаживаются глубокие заломы
- осветляются пигментные пятна
- выравнивается рельеф поверхности
- подтягивается обвисшая кожа
- уменьшаются жировые отложения
- уходит второй подбородок.
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 249
Телефон: 8-499-553-03-53
Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
50000 рублей вместо 115000 на процедуры RF-лифтинга на MORPHEUS 8 — акция ноября в салоне «Ваш Стиль» Реклама
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