Андрей Носков
Розалия Садыкова
ДК МИЭТ, пл. Шокина, д. 1, стр. 2
5 января (понедельник) в 19:00
от 1360? вместо 1700?
Купить билеты по ссылке: https://vk.cc/cRsT7R
Скидка 20% по промокоду ЗЕЛЕНОГРАД
Спектакль «Парфюмер» — это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя.
Из отверженного, никчемного, серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому — запах любви…
