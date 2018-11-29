Бесплатная доставка живых новогодних ёлок 29.11.2018 Компания «Живая ель» Реклама

Близится Новый год — любимый праздник всех возрастов и народов. Традиционным атрибутом новогоднего торжества является новогодняя живая елка!

Новогодняя елка с доставкой на дом-это удобно и выгодно:

  • Больше не надо трястись на морозе и в полутьме за полчаса до Нового года выбирать на елочном базаре живую елку, а точнее то, что от нее осталось.
  • Никуда не надо идти, елка на дом будет доставлена прямо к вашей двери.
  • На выбор всегда предлагаем несколько вариантов натуральных елей, пихт или сосен.
  • Вам не надо трястись на морозе и в полутьме за полчаса до Нового года выбирать на елочном базаре живую елку, а точнее то, что от нее осталось.
  • Подставки под елки — всегда в наличии.
  • Бесплатная доставка ели в пределах города!

Начиная с 10 декабря, вы можете оформить доставку «на следующий день» до 23 часов.

Узнать о нас подробнее вы можете на нашем сайте: http://zhivaya.el.tilda.ws

или по телефону: 8 (999)715-35-50; 8(963)755-39-08

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