Близится Новый год — любимый праздник всех возрастов и народов. Традиционным атрибутом новогоднего торжества является новогодняя живая елка!
Новогодняя елка с доставкой на дом-это удобно и выгодно:
- Больше не надо трястись на морозе и в полутьме за полчаса до Нового года выбирать на елочном базаре живую елку, а точнее то, что от нее осталось.
- Никуда не надо идти, елка на дом будет доставлена прямо к вашей двери.
- На выбор всегда предлагаем несколько вариантов натуральных елей, пихт или сосен.
- Вам не надо трястись на морозе и в полутьме за полчаса до Нового года выбирать на елочном базаре живую елку, а точнее то, что от нее осталось.
- Подставки под елки — всегда в наличии.
- Бесплатная доставка ели в пределах города!
Начиная с 10 декабря, вы можете оформить доставку «на следующий день» до 23 часов.
Узнать о нас подробнее вы можете на нашем сайте: http://zhivaya.el.tilda.ws
или по телефону: 8 (999)715-35-50; 8(963)755-39-08
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