Группой за ее 45-летнюю историю было дано много акустических концертов. Но целый тур — это впервые.



Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов.

В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и, конечно, новые произведения.



Главное, что их объединяет — это удивительная поэзия Алексея Романова.

Песни «Воскресения» стали золотым фондом отечественной, да и мировой рок-музыки.

Их исполняют со сцены, на улице, на кухнях. Они стали народными, а это — наивысшее признание таланта!



Трудно найти человека, который бы не слышал «Кто виноват» или «По дороге разочарований».

