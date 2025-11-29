5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» 29.11.2025 Реклама ИП Данилов В.А. ИНН:771691656838 erid:2VtzqwgvNo3

Группой за ее 45-летнюю историю было дано много акустических концертов. Но целый тур — это впервые.

Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов.
В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и, конечно, новые произведения.

Главное, что их объединяет — это удивительная поэзия Алексея Романова.
Песни «Воскресения» стали золотым фондом отечественной, да и мировой рок-музыки.
Их исполняют со сцены, на улице, на кухнях. Они стали народными, а это — наивысшее признание таланта!

Трудно найти человека, который бы не слышал «Кто виноват» или «По дороге разочарований».
Билеты — https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-gruppi-voskresenie

