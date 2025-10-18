Ему много лет. Она тоже не совсем юная. Он — музыкант. Она поёт. Между ними 30 лет совместной работы. И вот очередная репетиция певицы и ее бессменного аккомпаниатора, по его задумке, должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так…



В одном сюжете переплетены воспоминания, фантазии, интриги, разочарования, абсолютная искренность, сочетающаяся с не вполне адекватным поведением героев.



Все это приправлено искрометным юмором, хорошей музыкой, неожиданным поворотом событий и совершенно обескураживающим финалом.



И да, конечно, это все про любовь. А поскольку герои уже давно не молоды, то любовь для них дело рискованное и даже опасное…