- Галина Данилова
- Эдуард Радзюкевич
Адрес: КЦ «Зеленоград», г. Зеленоград, Центральная площадь 1
Дата: 4 ноября (вторник) в 19:00
Билеты от 600р вместо 800р!
Скидка 25% по промокоду— зеленоград25
Ему много лет. Она тоже не совсем юная. Он — музыкант. Она поёт. Между ними 30 лет совместной работы. И вот очередная репетиция певицы и ее бессменного аккомпаниатора, по его задумке, должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так…
В одном сюжете переплетены воспоминания, фантазии, интриги, разочарования, абсолютная искренность, сочетающаяся с не вполне адекватным поведением героев.
Все это приправлено искрометным юмором, хорошей музыкой, неожиданным поворотом событий и совершенно обескураживающим финалом.
И да, конечно, это все про любовь. А поскольку герои уже давно не молоды, то любовь для них дело рискованное и даже опасное…