30 и 31 октября в Зеленоград Idol Face @idolface_zln магическое предложение для новых клиентов: первый визит бесплатно (вместо 2100р) при покупке абонемента на 5 или 10 визитов.
Многие думают, что массаж лица нужен только для лифтинга.
Но на самом деле он работает куда глубже
Регулярные процедуры помогают:
- справиться с сухостью и вернуть коже мягкость
- убрать отёчность и освежить тон лица
- повысить упругость и эластичность
- поддерживать чёткий овал лица
- улучшить состояние кожи шеи и зоны декольте
Массаж для лица — это про комплексный уход, который делает нас не просто моложе, а свежее и увереннее в себе
——————————————————-
Всё о фейслифтинге: https://idolface-salon.ru/zelenograd
звонить, вотсап: +7-993-366-89-38
доехать: https://yandex.ru/maps/-/CDqAj42m
адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект 33Ак3 (17-й мкрн)
онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости