День открытых дверей — 3 сентября

Приходите познакомить вашего ребенка с основами робототехники, программирования и 3D моделирования.

Вступите в клуб «Деревяшка», где дети учатся столярному мастерству.

А также — познакомьтесь с преподавателями.



Записаться на пробное занятие и задать интересующие вопросы можно здесь.

Адрес школы: ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский проспект 33А, к4.

Телефон: 8-903-363-74-06