Занятия в РОББО подходят для тех, кто хочет:
- стать умным и общаться в таком же окружении, научиться делать изобретения, полезные людям
- лучше понять точные предметы. подтянуть знания, легче сдать экзамены по математике, физике, информатике
- подготовиться к вузу, получить профессию будущего или стать технологическим предпринимателем
- развить «ручную умелость» на уроках столярного мастерства.
Направления РОББО клуба в 2023—2024 учебном году:
- программирование Scratch, Arduino, робототехника с элементами 3D моделирования (1-11 класс)
- 3D-моделирование (1-11 класс)
- курс молодого инженера (5-11 класс)
- курс начинающего инженера для дошкольников с элементами подготовки к школе (5-6 лет)
- столярное мастерство (1-11 класс).
Для каждого возраста найдутся интересные занятия!
День открытых дверей — 3 сентября
Приходите познакомить вашего ребенка с основами робототехники, программирования и 3D моделирования.
Вступите в клуб «Деревяшка», где дети учатся столярному мастерству.
А также — познакомьтесь с преподавателями.
Записаться на пробное занятие и задать интересующие вопросы можно здесь.
Адрес школы: ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский проспект 33А, к4.
Телефон: 8-903-363-74-06
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