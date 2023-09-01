3 сентября в «Роббо Клубе» день открытых дверей. Запишитесь на новый учебный год 01.09.2023 Реклама ИП Сигачева А.С. ИНН 772881844454 erid:LatgBgjEB

Занятия в РОББО подходят для тех, кто хочет:

  • стать умным и общаться в таком же окружении, научиться делать изобретения, полезные людям
  • лучше понять точные предметы. подтянуть знания, легче сдать экзамены по математике, физике, информатике
  • подготовиться к вузу, получить профессию будущего или стать технологическим предпринимателем
  • развить «ручную умелость» на уроках столярного мастерства.

Направления РОББО клуба в 2023—2024 учебном году:

  • программирование Scratch, Arduino, робототехника с элементами 3D моделирования (1-11 класс)
  • 3D-моделирование (1-11 класс)
  • курс молодого инженера (5-11 класс)
  • курс начинающего инженера для дошкольников с элементами подготовки к школе (5-6 лет)
  • столярное мастерство (1-11 класс).

Для каждого возраста найдутся интересные занятия!

День открытых дверей — 3 сентября

Приходите познакомить вашего ребенка с основами робототехники, программирования и 3D моделирования.

Вступите в клуб «Деревяшка», где дети учатся столярному мастерству.

А также — познакомьтесь с преподавателями.


Записаться на пробное занятие и задать интересующие вопросы можно здесь.

Адрес школы: ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский проспект 33А, к4.

Телефон: 8-903-363-74-06

Метки:
роботехника, технические навыки и программирование, Роббо клуб Зеленоград
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
3 сентября в «Роббо Клубе» день открытых дверей. Запишитесь на новый учебный год Реклама
Станция «Зеленоград—Крюково» появилась на схемах в вагонах московского метро Новости
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
В зеленоградской автоинспекции призвали решить проблему электросамокатов, разводя их с пешеходами Новости
Детский центр «Учи.ру» открывается в Зеленограде. 2 и 3 сентября приходите на открытые уроки Реклама
Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством Новости
Доставка от «Тэйсти Фуд» — суши, роллы, вок, пицца и многое другое Реклама
Зеленоградские школы попросили родителей заранее продумать подвоз детей 1 сентября Новости
Зеленоградскому предприятию "НТЦ Амплитуда» исполнилось 25 лет Истории
Первокурсникам МИЭТа торжественно вручили студенческие билеты Новости
Займись уже чем-нибудь полезным… Реклама
Все поезда на МЦД-3 обновят до конца 2024 года Новости
В школе плавания «Быстрый Дельфин» открыт набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей от 3 лет Реклама
Музей Зеленограда откроется на новом месте в начале сентября выставкой к 65-летию города Новости
Поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Здание новое — персонал прежний Новости
Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают Новости
SURA SUSHI тебя любят Реклама
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Городской курорт Termoland в ТЦ «Зеленопарк» — скоро открытие Реклама
Курсы английского и французского языков «Пионер» в Зеленограде — для разных уровней подготовки, для детей от 4-х лет и взрослых Реклама
Машины студентов МИЭТа заполнили газоны и тротуары вдоль улицы Юности. Администрации студгородка всё равно Новости
Идёт набор в хореографическую студию «Фортуна» (Дворец Творчества) — приглашают детей от 3-х лет Реклама
Восемь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы за 2022/2023 учебный год Новости
Новый учебный год вместе с оптикой Lokamed: скидки и подарки для школьников и студентов Реклама
Только один процент поездов на МЦД-3 ходит вне графика, заявили в мэрии Новости
Детская самокатная гонка — 02 сентября, старт на Площади Колумба Афиша
Полезное занятие для ребенка! Запишитесь на бесплатное открытое занятие и покажите ребенку мир IT-технологий с ЦКО МИЭТ Реклама
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Отмечайте 1 сентября в Квест Центре (бывший «Космос»). Детям от 7 лет праздничная скидка 30% на посещение батутов Реклама
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Хочешь обучиться новой профессии онлайн? Стань дипломированным SMM-специалистом в НИУ МИЭТ Реклама
На МЦД-3 второй день перебои с движением электричек Новости
Башни-кукурузины: последний аккорд архитектора Белоконя в Зеленограде Истории
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 2 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ищем людей, работавших в «Детском мире» на Центральном проспекте в советское время Новости
Музыкальная школа-студия Starset приглашает на бесплатный пробный урок — большой выбор направлений Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру