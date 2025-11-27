Приглашаем вас посетить студию массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» @idolface_zln с 27 по 30 ноября.
Вас ждут эксклюзивные скидки, которые открываются только раз в год — в чёрную пятницу!
Выбирайте свои комплексы, чтобы порадовать себя в эти промозглые дни. Например,
СЭТ «Мгновенный лифтинг»:
- лифтинг массаж лица
- альгинатная маска с коллагеном
- буккальный массаж
4.150 рублей вместо 5.500.
СЭТ «Восстановление»:
- массаж лица
- массаж головы
3.700 рублей вместо 4.900.
Записывайтесь: через администратора или самостоятельно онлайн.
Также только один день 28 ноября будет действовать ошеломительная скидка на абонементы на массаж лица — 25%.
Абонемент можно будет купить онлайн: https://o5265.yclients.com/loyalty
Писать: @idolface_zln
Звонить, вотсап: +7-993-366-89-38
Доехать: https://yandex.ru/maps/-/CDqAj42m
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й мкрн.)