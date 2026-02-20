Набор на курс идет в течение первых трех лекций курса:



26 февраля в 19.00

Философия в ее изначальном понимании.

Презентация курса



5 марта в 19.00

Человек и Вселенная.



12 марта в 19.00

Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.



Занятия — по четвергам в 19.00.

Первое посещение — бесплатно. Далее — оплата по абонементу 2500 руб. за 4 занятия.



Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld