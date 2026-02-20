26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» 20.02.2026 Реклама ООО КЦ «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ» ИНН:7735594642 erid:2VtzqxMhTs2

Набор на курс идет в течение первых трех лекций курса:

26 февраля в 19.00
Философия в ее изначальном понимании.
Презентация курса

5 марта в 19.00
Человек и Вселенная.

12 марта в 19.00
Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.

Зеленоград, корпус 601А — Яндекс.Карты
Занятия — по четвергам в 19.00.
Первое посещение — бесплатно. Далее — оплата по абонементу 2500 руб. за 4 занятия.

Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld

Реклама
Реклама
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Любители езды по бездорожью отметят Масленицу — под Зеленоградом 22 февраля Новости
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Бывший ТЦ «Арбатский» у станции Крюково начали сносить Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
Открытые масленичные гуляния для жителей Зеленограда — 22 февраля у ресторана Nikol’sky в МЖК Новости
23 февраля в парке Победы запланирован салют Новости
Очень сильный снег, метель и заносы на дорогах ожидаются в четверг, 19 февраля. Снегопад может быть таким же сильным, как в январе Новости
Единую зону резидентной парковки для Зеленограда попросил сделать депутат Титов — сейчас разрешения «привязаны» к районам и доступны не всем Новости
Станции контроля воздуха в Зеленограде зафиксировали превышение ПДК по оксиду азота — жители жалуются на неприятные запахи Новости
Масленичные гуляния в новом городе проходят до 22 февраля: в программе заявлены мероприятия в 15-том, 16-том и 17-том микрорайонах Новости
Делимся фотографиями морозного тумана. И объясняем, почему зимой он особенно заметен Новости
Сбросить вес или нарастить мышцы в новом году? Это реально — в спортивном клубе «Суперкач» Реклама
Выставка Матисса и Пикассо открылась в Новой Третьяковке — 15 знаменитых картин, включая «Красных рыб» и «Девочку на шаре» Новости
Узоры, в которых слышно тишину: в Зеленограде открылась выставка «Зентангл без границ» Новости
Музыку из любимых мультфильмов в джазовой обработке услышат в Зеленограде — саксофон и фортепиано «споют» специально для детей от годика до пяти Новости
«Полноценный» ремонт ям на дорогах сделают только весной. А пока обещают следить за безопасностью Новости
Наивное граффити украсило серый забор на Заводской Новости
Масленичные гуляния в старом городе пройдут с 19 по 22 февраля: чучело сожгут только на «Элионе», зато конкурсы, развлечения, игры, блины и «разгуляй» обещают везде Новости
Зеленоградский экоцентр «Дом лани» приглашает на экскурсию и квест 26 февраля: количество мест ограничено, но регистрация только открылась Новости
«ДАРиЯ»: профессиональные услуги красоты в Зеленограде Реклама
Театр пришел в учебные классы — в школе 853 прошли «Чеховские уроки» Новости
Владельцев собак приглашают на стадион «Элион»: познакомиться, пообщаться, устроить соревнования, послушать лекцию специалистов про профилактику клещей у питомцев, отметить Масленицу самоваром, блинами и сжиганием чучела  Новости
28 февраля в КЦ Зеленоград состоится «Ирландское шоу 2» Новости
Под парусом и кайтом зимой: где научиться и покататься рядом с Зеленоградом Новости
Козырьки подъездов пробили сотрудники «Жилищника», сбросив на них снег Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Пожарные машины приехали к фитнес-клубу DDX на площади Юности Новости
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру