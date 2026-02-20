Набор на курс идет в течение первых трех лекций курса:
26 февраля в 19.00
Философия в ее изначальном понимании.
Презентация курса
5 марта в 19.00
Человек и Вселенная.
12 марта в 19.00
Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.
Зеленоград, корпус 601А — Яндекс.Карты
Занятия — по четвергам в 19.00.
Первое посещение — бесплатно. Далее — оплата по абонементу 2500 руб. за 4 занятия.
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
Снежные лавины с крыш уничтожают вывески малого бизнеса: как получить компенсацию от управляющей компании Новости
Опять рухнула крыша пикниковой беседки в лесу. На этот раз зеленоградские коммунальщики нашли неожиданно эффективное решение Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
Очень сильный снег, метель и заносы на дорогах ожидаются в четверг, 19 февраля. Снегопад может быть таким же сильным, как в январе Новости
Единую зону резидентной парковки для Зеленограда попросил сделать депутат Титов — сейчас разрешения «привязаны» к районам и доступны не всем Новости
Масленичные гуляния в новом городе проходят до 22 февраля: в программе заявлены мероприятия в 15-том, 16-том и 17-том микрорайонах Новости
Музыку из любимых мультфильмов в джазовой обработке услышат в Зеленограде — саксофон и фортепиано «споют» специально для детей от годика до пяти Новости
«Полноценный» ремонт ям на дорогах сделают только весной. А пока обещают следить за безопасностью Новости
Масленичные гуляния в старом городе пройдут с 19 по 22 февраля: чучело сожгут только на «Элионе», зато конкурсы, развлечения, игры, блины и «разгуляй» обещают везде Новости
Зеленоградский экоцентр «Дом лани» приглашает на экскурсию и квест 26 февраля: количество мест ограничено, но регистрация только открылась Новости
Владельцев собак приглашают на стадион «Элион»: познакомиться, пообщаться, устроить соревнования, послушать лекцию специалистов про профилактику клещей у питомцев, отметить Масленицу самоваром, блинами и сжиганием чучела Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости