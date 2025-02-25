26-28 февраля ценопад в «IDOL FACE Зеленоград». А первый визит на массаж лица — 1700 рублей 25.02.2025 Реклама Егорова М.В. ИНН:771524226219 erid:2VSb5wgQEZe

Абонементы в «IDOL FACE Зеленоград» — инвестиция в красоту и отдых.

Хотите видеть стойкий результат от массажа лица и дарить заботу близким? Тогда этот пост — то, что вам нужно.

Почему это выгодно?

  • Экономия — курс массажа всегда обходится дешевле разовых процедур.
  • Эффект накопления — регулярный массаж дает стойкий результат: подтянутый овал, свежий цвет лица и сияющая кожа.
  • Гибкость — выбирайте удобное время для процедур.
  • Отличный подарок в стильной упаковке — абонемент на массаж лица подойдет каждому, кто ценит уход за собой и приятные эмоции.

А в клиентские дни 26-28 февраля вы можете купить абонемент с дополнительной скидкой, и общая экономия составит 25%.

Побалуйте себя или своих близких моментами релакса в «IDOL FACE». Ваше лицо заслуживает лучшего!

Всё о фейслифтинге: здесь.

Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
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