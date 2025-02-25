Абонементы в «IDOL FACE Зеленоград» — инвестиция в красоту и отдых.
Хотите видеть стойкий результат от массажа лица и дарить заботу близким? Тогда этот пост — то, что вам нужно.
Почему это выгодно?
- Экономия — курс массажа всегда обходится дешевле разовых процедур.
- Эффект накопления — регулярный массаж дает стойкий результат: подтянутый овал, свежий цвет лица и сияющая кожа.
- Гибкость — выбирайте удобное время для процедур.
- Отличный подарок в стильной упаковке — абонемент на массаж лица подойдет каждому, кто ценит уход за собой и приятные эмоции.
А в клиентские дни 26-28 февраля вы можете купить абонемент с дополнительной скидкой, и общая экономия составит 25%.
Побалуйте себя или своих близких моментами релакса в «IDOL FACE». Ваше лицо заслуживает лучшего!
Всё о фейслифтинге: здесь.
Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
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