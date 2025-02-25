Абонементы в «IDOL FACE Зеленоград» — инвестиция в красоту и отдых.



Хотите видеть стойкий результат от массажа лица и дарить заботу близким? Тогда этот пост — то, что вам нужно.



Почему это выгодно?



Экономия — курс массажа всегда обходится дешевле разовых процедур.

Эффект накопления — регулярный массаж дает стойкий результат: подтянутый овал, свежий цвет лица и сияющая кожа.

Гибкость — выбирайте удобное время для процедур.

Отличный подарок в стильной упаковке — абонемент на массаж лица подойдет каждому, кто ценит уход за собой и приятные эмоции.

А в клиентские дни 26-28 февраля вы можете купить абонемент с дополнительной скидкой, и общая экономия составит 25%.



Побалуйте себя или своих близких моментами релакса в «IDOL FACE». Ваше лицо заслуживает лучшего!



Всё о фейслифтинге: здесь.

Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62

Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.