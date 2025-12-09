25 ноября в Конгресс-центре «Алабушево» состоялся ежегодный Форум «Предприниматели Зеленограда — 2025». Мероприятие, организованное Московской торгово-промышленной палатой при поддержке префектуры Зеленоградского административного округа, объединило представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития предпринимательства.
Модератором выступил вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов. Открывая Форум, он акцентировал внимание на роли системы ТПП в гармонизации отношений между бизнесом и властью. «Мы находимся в режиме внутренней модернизации и понимаем стоимость ресурсов, в том числе стоимость времени, которое каждый предприниматель вкладывает в свой труд», — подчеркнул он, отметив важность выстраивания эффективного диалога для преодоления вызовов, стоящих перед страной и городом.
В приветственном слове заместитель префекта ЗелАО Андрей Новожилов подчеркнул преемственность целей Форума, направленных на защиту прав предпринимателей и снижение административных барьеров. «Форум является хорошей дискуссионной площадкой, где мы можем обсудить эти вопросы. Проблемы зеленоградских предпринимателей — это проблемы, свойственные бизнесу всей России», — отметил он. Спикер подчеркнул, что, хотя форум не решит все вопросы разом, совместный диалог бизнеса, власти и институтов поддержки позволит найти конкретные решения и донести предложения до профильных органов исполнительной и законодательной власти.
«Бизнес развивается, несмотря на все вызовы», — заявил депутат Московской городской Думы Андрей Титов. В своём выступлении он сообщил, что 1 ноября Мосгордума приняла бюджет на 2026 год и утвердила плановые показатели на 2027 и 2028 годы. Доходная часть бюджета Москвы на 2026 год составила почти 6 триллионов рублей. Расходная часть — около 6,4 триллиона рублей. Спикер подчеркнул, что в 2026 году расходы на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность города увеличатся на 9,53% по сравнению с 2025 годом. «Москва продолжит поддерживать высокотехнологичные предприятия и организации, выпускающие критически важную продукцию. Эти меры способствуют развитию научно-исследовательских разработок и наращиванию экспортного потенциала столицы», -заявил Андрей Титов. Он особо подчеркнул, что в Москве действует одна из лучших систем поддержки предпринимательства, включающая консультационные, финансовые и имущественные меры. По его словам, это дает значительный эффект для развития экономики страны.
Приветствуя участников Форума, директор по общественным связям Московского гарантийного фонда Татьяна Репина поделилась взглядом на предпринимательство как на особый дар. «По мировой статистике всего 4% людей могут быть предпринимателями. Способность увлечь своей идеей и вести за собой команду присуща совсем небольшому проценту населения», — отметила она, выразив искреннее восхищение теми, кто берет на себя ответственность за развитие экономики и создание рабочих мест.
В рамках пленарного заседания был представлен отчет по исполнению Резолюции Форума «Предприниматели Зеленограда-2024».
После пленарной сессии состоялась работа трёх тематических блоков.
Первый блок «Промышленная политика — новый вектор в развитии бизнеса», был посвящен вопросам развития промышленного сектора и привлечения инвестиций.
Заместитель генерального директора Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Евгений Мягков рассказал о механизмах привлечения инвестиций в промышленность Москвы.
Заместитель начальника Управления инвестиционных промышленных проектов ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Владислав Арсеев представил доклад об офсетном контракте как драйвере развития московской промышленности.
Второй блок охватил вопросы финансирования и государственной поддержки предпринимательства.
В рамках сессии эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» Всеволод Глебов, выступил с темой «Всё для бизнеса в Москве: меры поддержки, обучение, онлайн-сервисы, консультации». Он очертил круг вопросов, по которым подразделение оказывает поддержку предпринимателям, отметив, что абсолютно все услуги предоставляются бесплатно.
Директор по общественным связям Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы Татьяна Репина помогла собравшимся ориентироваться в инфраструктуре поддержки и подробно осветила возможности гарантийной программы, которая открывает субъектам МСП путь к привлечению финансирования в условиях нехватки собственного обеспечения у предпринимателей для кредиторов. «Фонд выступает поручителем по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, факторингу, аккредитивам в объеме до 70% от суммы привлекаемого финансирования, но не более 100 млн рублей по одной сделке. С Фондом в партнерстве работают более 70-ти финансовых структур», — рассказала Татьяна Репина.
Третий блок был посвящен актуальным вопросам подготовки и управления кадрами.
Заместитель директора дирекции операционной эффективности регионального управления Карачаровского механического завода Даниил Осипов поделился новыми стратегическими подходами к HR-инструментам и рассказал о практическом применении теории поколений в управлении персоналом.
Директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук, профессор юридического факультета МГУ Лев Бертовский обсудил проблемы современного высшего образования и пути их решения, отметив важность получения современными специалистами бинарных компетенций.
Руководитель Центра коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры МИЭТа Антон Козлов представил экосистему проектной подготовки кадров для микроэлектроники.
Руководитель направления развития консалтингового агентства «GR Проект» Леонид Мироненко рассказал о механизмах привлечения, удержания и развития наиболее конкурентоспособных кадров у работодателя.
Подводя итоги трехчасовой конференции, Александр Крутов и Татьяна Репина обозначили ключевые направления работы на предстоящий год.
Крутов выделил несколько критических задач: повышение финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса, улучшение доступа к существующим инструментам поддержки, развитие межрегиональной кооперации через механизм специнвестконтрактов, устранение внутренних барьеров при внедрении технологий и формирование устойчивой кадровой политики через активное взаимодействие бизнеса с вузами.
Татьяна Репина обратила внимание на главную проблему предпринимателей — избыток информации при отсутствии понятных точек входа. «Узнать о действующих программах сегодня несложно. Весь вопрос в том, где эти точки входа, как заполнить документы, как и куда подать заявку», — подчеркнула она. Репина призвала предпринимателей активнее участвовать в опросах Центробанка, «Опоры России» и Росстата, поскольку именно на основе этой обратной связи формируются решения о направлениях господдержки. Она также напомнила, что государство сегодня приоритетно поддерживает высокие технологии и инновации, и бизнесу в этой сфере есть прямой смысл изучить весь спектр доступных программ и научиться грамотно презентовать свои проекты.
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2025» стал важной платформой для диалога бизнеса и власти, обмена опытом и выработки совместных решений по развитию предпринимательства в Зеленоградском административном округе Москвы.