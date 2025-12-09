«Бизнес развивается, несмотря на все вызовы», — заявил депутат Московской городской Думы Андрей Титов. В своём выступлении он сообщил, что 1 ноября Мосгордума приняла бюджет на 2026 год и утвердила плановые показатели на 2027 и 2028 годы. Доходная часть бюджета Москвы на 2026 год составила почти 6 триллионов рублей. Расходная часть — около 6,4 триллиона рублей. Спикер подчеркнул, что в 2026 году расходы на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность города увеличатся на 9,53% по сравнению с 2025 годом. «Москва продолжит поддерживать высокотехнологичные предприятия и организации, выпускающие критически важную продукцию. Эти меры способствуют развитию научно-исследовательских разработок и наращиванию экспортного потенциала столицы», -заявил Андрей Титов. Он особо подчеркнул, что в Москве действует одна из лучших систем поддержки предпринимательства, включающая консультационные, финансовые и имущественные меры. По его словам, это дает значительный эффект для развития экономики страны.

Приветствуя участников Форума, директор по общественным связям Московского гарантийного фонда Татьяна Репина поделилась взглядом на предпринимательство как на особый дар. «По мировой статистике всего 4% людей могут быть предпринимателями. Способность увлечь своей идеей и вести за собой команду присуща совсем небольшому проценту населения», — отметила она, выразив искреннее восхищение теми, кто берет на себя ответственность за развитие экономики и создание рабочих мест.

В рамках пленарного заседания был представлен отчет по исполнению Резолюции Форума «Предприниматели Зеленограда-2024».

После пленарной сессии состоялась работа трёх тематических блоков.