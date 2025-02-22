Праздничная атмосфера, красивые девушки и новая специально подготовленная к событию фотозона, где можно бесплатно сделать памятные снимки с профессиональным фотографом.
Когда: 23 февраля с 13:00 до 16:00
Адрес: ТЦ «Столица», корпуса 1446 и 2309
Приходите в торговый центр «Столица», чтобы поздравить мужчин, а также за подарками и приятными эмоциями, и не забудьте принять участие в акции «Чекай подарки».
Воспользуйтесь шансом выиграть путёвку на двоих в загородный отель от туристического агентства «Anex Tour», телевизор или сертификат на покупку ювелирных украшений от SOKOLOV.
Подробности акции:
Ждём вас в «Столице»!
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