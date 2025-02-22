Праздничная атмосфера, красивые девушки и новая специально подготовленная к событию фотозона, где можно бесплатно сделать памятные снимки с профессиональным фотографом.

Когда: 23 февраля с 13:00 до 16:00

Адрес: ТЦ «Столица», корпуса 1446 и 2309

Приходите в торговый центр «Столица», чтобы поздравить мужчин, а также за подарками и приятными эмоциями, и не забудьте принять участие в акции «Чекай подарки».

Воспользуйтесь шансом выиграть путёвку на двоих в загородный отель от туристического агентства «Anex Tour», телевизор или сертификат на покупку ювелирных украшений от SOKOLOV.

Подробности акции:

Ждём вас в «Столице»!