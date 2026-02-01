Горячие новости из мира японской кухни! Корнер «ИНАРИ ками» в Гастрономическом центре «Станция» рад представить новинки меню — аппетитные рамены с яркими вкусами:
- насыщенный рамен с карри;
- традиционный рамен с мисо;
- пикантный рамен «Том Ям».
Но это далеко не всё! В меню также представлены:
- воздушные булочки БАО — идеальный перекус;
- освежающие натуральные лимонады;
- ароматная лапша и сытные тяханы;
- вкуснейшие свежие роллы.
Бенто-ланчи: удобно и вкусно!
Для тех, кто ценит время и вкус, доступны бенто-ланчи:
по будням: с 10:00 до 22:00;
по выходным: с 12:00 до 16:00.
Розыгрыш ко Дню святого Валентина!
Ко Дню всех влюблённых подготовлен особенный сюрприз. Участие в розыгрыше доступно на канале https://t.me/inarikamirest/48 — есть шанс выиграть моти-торт для влюблённых, идеальный десерт для романтического вечера.
Зеленоград, улица Панфилова 11, 2 этаж
