«Никор-Мед» — это сеть современных медицинских центров, осуществляющих диагностику и лечение различных заболеваний с использованием современных методов и передовых медицинских технологий.
Группа компаний «Никор» успешно работает на рынке оказания медицинских услуг уже 32 года. «Никор» зарекомендовал себя как стабильная, работающая на благо города Зеленоград и его жителей компания.
Профессиональные врачи и кандидаты медицинских наук с большим опытом работы и практики по направлениям:
- Детское и взрослое отделение
- Хирургия
- Косметология
- Медицинские справки
- Выезд на дом
- Стоматология
Филиалы
- Зеленоград, корпус 330
- Зеленоград, корпус 1824
- Андреевка, ЖК «Уютный», ул. Жилинская, д. 27, корп.1, корп.6.
Запись по номеру: +7-495-255-55-33
Сайт: Nikormed.ru
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