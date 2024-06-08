«Никор-Мед» — это сеть современных медицинских центров, осуществляющих диагностику и лечение различных заболеваний с использованием современных методов и передовых медицинских технологий.

Группа компаний «Никор» успешно работает на рынке оказания медицинских услуг уже 32 года. «Никор» зарекомендовал себя как стабильная, работающая на благо города Зеленоград и его жителей компания.

Профессиональные врачи и кандидаты медицинских наук с большим опытом работы и практики по направлениям:

Детское и взрослое отделение

Хирургия

Косметология

Медицинские справки

Выезд на дом

Стоматология

Филиалы

Зеленоград, корпус 330

Зеленоград, корпус 1824

Андреевка, ЖК «Уютный», ул. Жилинская, д. 27, корп.1, корп.6.

Запись по номеру: +7-495-255-55-33

Сайт: Nikormed.ru