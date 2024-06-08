«Никор-Мед» — это сеть современных медицинских центров в Зеленограде и Андреевке 08.06.2024 Peкламa ООО «Уют мед клиник» ИHH:7735191900 еrid:2VSb5xkBkQY

«Никор-Мед» — это сеть современных медицинских центров, осуществляющих диагностику и лечение различных заболеваний с использованием современных методов и передовых медицинских технологий.

Группа компаний «Никор» успешно работает на рынке оказания медицинских услуг уже 32 года. «Никор» зарекомендовал себя как стабильная, работающая на благо города Зеленоград и его жителей компания.

Профессиональные врачи и кандидаты медицинских наук с большим опытом работы и практики по направлениям:

  • Детское и взрослое отделение
  • Хирургия
  • Косметология
  • Медицинские справки
  • Выезд на дом
  • Стоматология

Филиалы

  • Зеленоград, корпус 330
  • Зеленоград, корпус 1824
  • Андреевка, ЖК «Уютный», ул. Жилинская, д. 27, корп.1, корп.6.

Запись по номеру: +7-495-255-55-33

Сайт: Nikormed.ru
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