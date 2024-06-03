Хотите, чтобы ваш ребенок провел незабываемый праздник, а вы сами насладились моментом в уютной атмосфере? У нас вы найдете все, что нужно для чудесного времяпрепровождения:

Празднование дня рождения : Отмечайте важные события в жизни вашего малыша в волшебной обстановке с морем игрушек и веселья!

: Отмечайте важные события в жизни вашего малыша в волшебной обстановке с морем игрушек и веселья! Присмотр за детьми : Наши опытные няни позаботятся о вашем ребенке, пока вы наслаждаетесь отдыхом или занимаетесь своими делами.

: Наши опытные няни позаботятся о вашем ребенке, пока вы наслаждаетесь отдыхом или занимаетесь своими делами. Творческие мастер- классы : Для творческих малышей у нас проводятся увлекательные мастер-классы ????

: Для творческих малышей у нас проводятся увлекательные мастер-классы ???? Меню для детей и взрослых: Наше кафе предлагает вкуснейшие детские и взрослые блюда для самых искушенных гурманов.