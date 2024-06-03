Хотите, чтобы ваш ребенок провел незабываемый праздник, а вы сами насладились моментом в уютной атмосфере? У нас вы найдете все, что нужно для чудесного времяпрепровождения:
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Ждем вас по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33А к.2
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