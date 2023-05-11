«Я Сама» знает — что бы ни происходило в мире, двери магазинов сети всегда открыты для покупателей на протяжении уже 25 лет.

Сеть не стоит на месте и постоянно развивается, расширяется и улучшает уровень предоставляемых магазинами и ателье услуг.

Магазинам и ателье «Я Сама» очень важно видеть счастливые лица покупателей и приветствовать их в своих стенах снова и снова. Здесь дорожат своей репутацией и предлагают товары исключительно высокого качества, которые вы вряд ли встретите в сетевом магазине.

Секрет такой долгой и успешной работы в том, что к делу «Я Сама» подходит с душой! А душой магазинов являются сотрудники. Коллектив «Я Сама» — не только коллектив профи, но и искренних любителей разных видов рукоделия. Мастера и продавцы-консультанты на своем собственном опыте знают преимущества товаров, ведь они пользуются ими сами. Кроме того, гуру «Я Сама» всегда рады поделиться собственным опытом, знаниями и советом.