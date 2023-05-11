15 мая магазинам сети «Я Сама» — 25 лет. В честь юбилея скидки от 25% на весь ассортимент 11.05.2023 Реклама

15 мая магазинам «Я Сама» — 25 лет! Сеть магазинов принимает поздравления и дарит покупателям праздничные скидки от 25% на весь ассортимент. Акция будет проходить только три дня — с 15 мая по 18 мая. Не пропустите.

«Я Сама» знает — что бы ни происходило в мире, двери магазинов сети всегда открыты для покупателей на протяжении уже 25 лет.

Сеть не стоит на месте и постоянно развивается, расширяется и улучшает уровень предоставляемых магазинами и ателье услуг.

Магазинам и ателье «Я Сама» очень важно видеть счастливые лица покупателей и приветствовать их в своих стенах снова и снова. Здесь дорожат своей репутацией и предлагают товары исключительно высокого качества, которые вы вряд ли встретите в сетевом магазине.

Секрет такой долгой и успешной работы в том, что к делу «Я Сама» подходит с душой! А душой магазинов являются сотрудники. Коллектив «Я Сама» — не только коллектив профи, но и искренних любителей разных видов рукоделия. Мастера и продавцы-консультанты на своем собственном опыте знают преимущества товаров, ведь они пользуются ими сами. Кроме того, гуру «Я Сама» всегда рады поделиться собственным опытом, знаниями и советом.

Праздничная акция

В честь Дня Рождения магазины «Я Сама» дарят скидки от 25% на весь ассортимент. Это отличная возможность приобрести то, что так давно было нужно по самой низкой цене. Акция будет проходить только с 15 по 18 мая. Скидка не суммируется со скидкой по карте постоянного покупателя и не суммируется с другими скидочными предложениями. Подробности уточняйте в магазинах.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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