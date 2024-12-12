Миллион проблем — одно решение!
Массаж лица в «IDOL FACE Зеленоград»:
- улучшить цвет лица, сделать кожу более здоровой и сияющей
- повысить упругости кожи, делая её более эластичной и гладкой
- предотвратить появление морщин и других возрастных изменений
- ?снять мышечное напряжение, расслабить мышцы лица
13-15 декабря три волшебных дня в IDOL FACE.
Первый визит — 1200 рублей.
- Скидка 15% на все услуги, товары, абонементы и сертификаты.
- Беспроигрышная новогодняя лотерея для тех, кто покупает абонемент в эти дни.
- Позитивное настроение и заряд энергии на весь год.
Всё о фейслифтинге: здесь.
Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
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