Это отличный шанс не только начать свой путь к здоровью и прекрасной физической форме, но и закрепить результат на длительный срок.
Занимайтесь в удобное время, выберите лучшие занятия и получайте удовольствие от тренировок.
Почему стоит выбрать FITNESSON?
- Современные тренажеры и оснащенные зоны для различных видов тренировок.
- Опытные тренеры, готовые поддержать вас на каждом шаге.
- Для новых клиентов персональный тренер на 1 месяц включен в карту. Количество тренировок: НЕ ограничено.
- Разнообразные групповые занятия, чтобы найти что-то для себя.
- 4 вида бань.
- Солярий бесплатно для членов клуба.
Как воспользоваться предложением?
- Купите или продлите абонемент до 31 октября.
- Получите доступ к 100 дням фитнеса совершенно бесплатно.
Подробности у администратора в клубе или по телефону 8-495-946-76-06.
Сайт: https://f-on.me/iIXM4
