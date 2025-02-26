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Это событие — настоящий праздник для ценителей рок-музыки. В программе вас ждут самые лучшие композиции мирового рока — Beatles, Queen, Deep Purple, ABBA, The White Stripes, KISS и многие другие, исполненные на шотландских волынках в сопровождении органа и барабанов.

Каждого зрителя, не зависимо от пола и возраста, ждёт ураган эмоций, заряд энергии, и самые яркие впечатления!