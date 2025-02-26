1 марта в КЦ «Зеленоград» состоится яркий незабываемый концерт «Рок-хиты на волынках. Новое шоу» от виртуозов волынок и барабанов — Оркестра волынщиков City Pipes 26.02.2025 Peклама ИП Лапекин Е.В. ИHH 183404278346 еrid:2VSb5yBMcQY

Билеты можно купить тут.

Это событие — настоящий праздник для ценителей рок-музыки. В программе вас ждут самые лучшие композиции мирового рока — Beatles, Queen, Deep Purple, ABBA, The White Stripes, KISS и многие другие, исполненные на шотландских волынках в сопровождении органа и барабанов.

Каждого зрителя, не зависимо от пола и возраста, ждёт ураган эмоций, заряд энергии, и самые яркие впечатления!

Оркестр волынщиков City Pipes

Один из ярчайших представителей world music. За 15 лет активной гастрольной деятельности City Pipes завоевали сердца сотен тысяч зрителей по всей России. Музыканты оркестра не боятся экспериментировать, смешивая различные стили и жанры. Музыка самых различных направлений — будь то рок, классика, джаз — в их исполнении преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые особенные краски.

«Рок-хиты на волынках. Новое шоу»

Это концерт, который сломает стереотипы о шотландских волынках и перевернёт ваши представления о классическом звучании рок-музыки. Живой оркестр, мелодичные голоса волынок и флейт в торжественном сопровождении органа и бешеные барабанные ритмы зажгут вас своей энергией и мощью — чтобы вы в полной мере ощутили, как должен звучать настоящий рок-хит.

Вас ждет увлекательное и захватывающее путешествие, которое запомнится вам и вашим любимым людям надолго!

Ждем Вас 1 марта 2025 года в 18:00

Место проведения: Культурный центр «Зеленоград», Центральная пл., 1, Зеленоград

Билеты можно купить по ссылке.
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