Лиза Арзамасова
Игорь Лифанов
ДК МИЭТ, пл. Шокина, дом 1, строение 2
— 1 февраля (воскресенье) в 19:00
— от 1360 вместо 1700
Купить билеты по ссылке
Скидка 20% по промокоду ЗЕЛЕНОГРАД
Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся легкой интрижки в баре с юной красавицей. Она — сущий ангел, но у нее есть свои «скелеты в шкафу»…
