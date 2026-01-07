1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» 07.01.2026 Реклама ООО МТК ИНН:9725185080 erid:2VtzqvWGnYz

Лиза Арзамасова
Игорь Лифанов

ДК МИЭТ, пл. Шокина, дом 1, строение 2

— 1 февраля (воскресенье) в 19:00

— от 1360 вместо 1700

Купить билеты по ссылке
Скидка 20% по промокоду ЗЕЛЕНОГРАД

Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся легкой интрижки в баре с юной красавицей. Она — сущий ангел, но у нее есть свои «скелеты в шкафу»…

Основу для будущего подорожания платных парковок заложили в Подмосковье — подняли «потолок» тарифов Новости
Суд отменил предписание уничтожить тысячи глюкометров зеленоградского производства Новости
Уличную фотозону организовал ресторан «Сыроварня» на Центральной площади Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Аиду» Верди — оперу-феерию в древнеримской каменоломне, где на сцене появляются лошади, колесницы и слоны Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) выросла ещё на 30% Новости
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства возобновляется в Зеленограде Новости
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях, а также местных святых Истории
«Пони катали детей шесть часов на площади Юности»: читательница просит проверить законность и условия работы животных Новости
Покупка билетов на электрички появилась в приложении «Яндекс Go» — прямо из построенного маршрута Новости
В Алабушево сообщают о гибели двух человек в котельной Новости
Уличная выставка переезжает между районами, а управа проводит опрос — какое следующее место для неё выбрать Новости
В городских больницах для лечения онкологии начали применять CAR-T-терапию. Но для зеленоградцев первая проблема — это доехать до врача Новости
Девочка упала в речку, катаясь на ватрушке на стихийной горке Новости
Новые билетные терминалы начали ставить в метро: обещают обслуживать пассажиров вдвое быстрее Новости
Рождество в Зеленограде. В каких храмах будут службы и как будут ходить автобусы Гид
Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек Новости
Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево Афиша
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
