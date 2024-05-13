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Ежедневно с 10:00 до 21:00.

Наши адреса:

Зеленоград, к. 834 А

Зеленоград, к. 1824

Зеленоград, к. 2008

Зеленоград, к. 241

Андреевка, ул. Жилинская, 1

Адреса в других районах смотрите на сайте optika-lokamed.ru

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