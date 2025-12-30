Выгодное новогоднее предложение от оптики Lokamed.
Назовите консультанту промокод СНЕЖИНКА — и получите скидку 30% на корригирующие очки.
- Более 3000 моделей оправ для взрослых от 1100 руб.
- Бесплатная профессиональная проверка зрения для покупателей
- 6 месяцев гарантии на корригирующие очки
- 1 час изготовление и ремонт очков
- Подарки за ваши покупки
- Все оптики с оценкой 5,0 на Яндекс.Картах
Адреса оптик Lokamed в Зеленограде:
корпуса 834 А, 1824, 2008, 241, Андреевка, ул. Жилинская, 1.
Адреса в других районах смотрите на сайте: https://optika-lokamed.ru/kontaktyi/
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости