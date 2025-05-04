На фотографиях — пять металлических скульптур, которые видели десятки тысяч зеленоградцев. Правда, многие не обращали на них внимания, занятые более важными делами. Если знаете, напишите в комментариях, что это такое.

Если не знаете — смотрите, что расскажут другие.